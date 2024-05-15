طقس لطيف الأربعاء والخميس ودافئ الجمعة

يطرأ اليوم الأربعاء، ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفا فوق المرتفعات الجبلية والسهول وحار نسبيًا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفا فوق المرتفعات الجبلية والسهول و حار نسبيًا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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ويطرأ الجمعة، إرتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الطقس دافئًا في أغلب المناطق وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.



وتوالي درجات الحرارة إرتفاعها السبت، لتسجل أعلى من معدلاتها الإعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بنحول (4-5) درجات مئوية، ليصبح الطقس حارا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 - 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 22 - 11 وفي مرتفعات الشراة 21 - 10, وفي مناطق البادية 29 - 13 وفي مناطق السهول 26 - 15, وفي الأغوار الشمالية 32 - 19, وفي الأغوار الجنوبية 35 - 21، وفي البحر الميت 34 - 20، وفي خليج العقبة 35 - 21 درجة مئوية.-(بترا)