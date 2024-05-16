الخميس 16 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طقس لطيف اليوم ودافئ الجمعة والسبت

عمان
مشهد من عمان

يكون الطقس اليوم لطيفا في أغلب المناطق وحارا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، حيث يكون الطقس دافئا في أغلب المناطق وحارا نسبيًا الى حار في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.


ويطرأ السبت، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس دافئا فوق المرتفعات الجبلية، وحارا نسبياً إلى حار في باقي المناطق ،مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.


ويبقى الطقس الأحد دافئاً فوق المرتفعات الجبلية، وحارا نسبياَ إلى حار في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.


وتترواح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 - 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 21 - 10 وفي مرتفعات الشراة 22 - 9, وفي مناطق البادية 30 - 16 وفي مناطق السهول 27 - 14, وفي الأغوار الشمالية 33 - 18, وفي الأغوار الجنوبية 35 - 21، وفي البحر الميت 34 - 20، وفي خليج العقبة 34 - 21 درجة مئوية.-(بترا)

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