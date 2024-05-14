الثلاثاء 14 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طقس لطيف اليوم ودافئ غدا

عمان
عمان

ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم الثلاثاء، ويكون الطقس لطيفا في اغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة ويكون الطقس دافئا نسبياً في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات ما بعد الظهر.


ويكون الطقس يوم الخميس، دافئا نسبياً في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربيةمعتدلة السرعة تنشط احياناً.
توالي درجات الحرارة ارتفاعها الجمعة، ويكون الطقس دافئًا في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا الى حار في البادية والأغوار والبحرالميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 18 - 8 وفي مرتفعات الشراة 20 - 7, وفي مناطق البادية 28 - 12 وفي مناطق السهول 25 - 13, وفي الأغوار الشمالية 30 - 17, وفي الأغوار الجنوبية 34 - 19، وفي البحر الميت 33 - 18، وفي خليج العقبة 34 - 19 درجة مئوية.-(بترا)

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