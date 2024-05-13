طقس لطيف اليوم وغدا وتوقع سقوط زخات خفيفة شمالي المملكة

يكون الطقس اليوم الاثنين، لطيفا في اغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة. ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا، من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.



وترتفع درجات الحرارة قليلًا الثلاثاء، ويكون الطقس لطيفا في اغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



يطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئا نسبيًا في اغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر.



ويكون الطقس الخميس، دافئًا نسبيا في اغلب المناطق، وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة

تنشط احياناً خاصة في مناطق البادية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 22 - 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 6 وفي مرتفعات الشراة 18 - 7, وفي مناطق البادية 26 - 12 وفي مناطق السهول 22 - 11, وفي الأغوار الشمالية 30 - 16, وفي الأغوار الجنوبية 33 - 19، وفي البحر الميت 32 - 18، وفي خليج العقبة 33 - 20 درجة مئوية.-(بترا)