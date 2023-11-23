الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

طقس لطيف في معظم المناطق حتى الأحد

عمان
عمان
تكون الأجواء اليوم الخميس، لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في شرق وجنوب شرق المملكة، مع الفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في شرق المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا تتحول في ساعات المساء إلى شمالية غربية.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة، لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتبقى الأجواء السبت، لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتكون الأجواء الأحد، لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 19 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 8 وفي مرتفعات الشراة 17 - 9، وفي مناطق البادية 22 - 8، وفي مناطق السهول 19 - 10، وفي الأغوار الشمالية 26 - 15، وفي الأغوار الجنوبية 28 - 19، وفي البحر الميت 27 - 17، وفي خليج العقبة 28 - 19 درجة مئوية.- (بترا)
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