طقس متقلب في الأردن خلال الأيام المقبلة (تفاصيل)

تكون الأجواء باردة نسبياً إلى لطيفة غدا الجمعة في مختلف المناطق، مع فرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من شمال المملكة، بحسب موقع "طقس العرب".



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ويكون الطقس مائلا للبرودة يوم السبت في الجبال ولطيفا في بقية المناطق، مع ظهور السحب المتوسطة والعالية مع ساعات العصر.



أما الأحد، فيطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في معظم المناطق، وهناك توقعات بهطول زخات متفرقة من الأمطار مع ساعات الليل.



وبحسب "طقس العرب"، تشتد الحالة الجوية الماطرة يوم الاثنين تدريجياً مع ساعات العصر والليل، محذرا من تشكل السيول في بعض المناطق. والله أعلم.