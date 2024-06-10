 
الإثنين 10 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طقس معتدل اليوم وغدا وحار الأربعاء والخميس

عمان
عمان

تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدلا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع درجات الحرارة قليلاً يوم غدٍ الثلاثاء، ويبقى الطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الأربعاء والخميس، ويكون الطقس حارا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا جداً في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 17 وفي مرتفعات الشراة 28 - 15, وفي مناطق البادية 37 - 22 وفي مناطق السهول 31 - 20, وفي الأغوار الشمالية 39 - 23, وفي الأغوار الجنوبية 42 - 26، وفي البحر الميت 41 - 25، وفي خليج العقبة 42 - 26 درجة مئوية.-(بترا)

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