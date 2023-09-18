الإثنين 18 أيلول 2023
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طقس معتدل حتى الخميس

العاصمة عمان -(الغد)
عمان
تكون الأجواء اليوم الاثنين، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء أيام الثلاثاء، والأربعاء والخميس معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 15 وفي مرتفعات الشراة 28 - 14، وفي مناطق البادية 36 - 20، وفي مناطق السهول 31 - 20، وفي الأغوار الشمالية 38 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 27، وفي البحر الميت 39 - 26، وفي خليج العقبة 38 - 26 درجة مئوية.- (بترا)
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