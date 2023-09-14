طقس معتدل في المرتفعات وحار في باقي المناطق حتى الأحد

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة.
وتبقى الأجواء يومي السبت والأحد، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار في شرق المملكة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 15، وفي مرتفعات الشراة 26 - 14، وفي مناطق البادية 35 - 20، وفي مناطق السهول 30 - 20، وفي الأغوار الشمالية 37 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 26، وفي البحر الميت 38 - 25، وفي خليج العقبة 39 - 27 درجة مئوية.-(بترا)