الخميس 14 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

طقس معتدل في المرتفعات وحار في باقي المناطق حتى الأحد

العاصمة عمان -(الغد)
عمان
تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل؛ وتكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في شرق المملكة.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة.
وتبقى الأجواء يومي السبت والأحد، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار في شرق المملكة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 15، وفي مرتفعات الشراة 26 - 14، وفي مناطق البادية 35 - 20، وفي مناطق السهول 30 - 20، وفي الأغوار الشمالية 37 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 26، وفي البحر الميت 38 - 25، وفي خليج العقبة 39 - 27 درجة مئوية.-(بترا)
رقيب سير - (أرشيفية)

الأمن العام: قانون السير يردع المخالف ولا يؤثر على السائق الملتزم منذ14 ساعة

د. ذوقان عبيدات-(أرشيفية)

"الوطني للمناهج": لغتي العربية- الصف الـ7 القطفة الرابعة (4/4) منذ14 ساعة

مبنى ديوان الخدمة المدنية في عمان-(أرشيفية)

هل تنجح هيئة الإدارة المدنية وتتلافى الثغرات؟ منذ14 ساعة

تعبيرية

4193 حكما بعقوبات بديلة.. وعقد 33 ألف جلسة "عن بعد" لموقوفين في قضايا جزائية وجنائية منذ14 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
F5-WdZuWkAA3JWM

الخصاونة: الأردن يسير بثبات في مشروع التَّحديث الشَّامل

منذ 28 دقيقة
فراس الهواري

الهواري: أمراض القلب تتزايد بسبب التدخين والسمنة والسكري وضغط الدم

منذ 60 دقيقة
القضاء - (تعبيرية)

إصدار 470 حكما قضائيا بعقوبة بديلة عن الحبس الشهر الماضي

منذ3 ساعة
رقيب سير - (أرشيفية)

السير: إزالة المركبة قبل الكروكة لا يضيع حق صاحبها

منذ4 ساعة
إحدى سيارات الدفاع المدني - (أرشيفية)

معظمهم أطفال.. 11 إصابة بتدهور مركبة على أوتوستراد الزرقاء المفرق

منذ4 ساعة
دخان يتصاعد من إحدى مناطق الخرطوم-(وكالات)

غرينفيلد: أميركا تدعم السودانيين وتستهدف المسؤولين عن ارتكاب جرائم دارفور بالعقوبات

منذ14 ساعة
افكار و مواقف

30 عاما بعد أوسلو: "الاحتلال في كل مكان"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

مخالفات قانون السير

سلامة الدرعاوي |اليوم

تثبيت المقدسيين.. هدف أردني

سميح المعايطة |اليوم

في المسألة الأوروبية

مالك العثامنة |اليوم

لماذا لا يكون الصنوبر مثمرا؟

رزان زعيتر |اليوم

خط الحرير الجديد دون تركيا والصين

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات | منذ14 ساعة
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات |11 أيلول 2023
جنود أميركيون يفتشون قصرًا مدمرًا في بغداد، العراق، 7 نيسان (أبريل) 2003 – (أرشيفية)

حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان

ترجمات |11 أيلول 2023
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات |10 أيلول 2023
 