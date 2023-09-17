طلاب الأردن على موعد مع تطوير منهاج اللغة الإنجليزية

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وقّع المركز الوطني لتطوير المناهج وشركة البتراء الأردنية للنشر التربوي، اليوم الأحد، اتفاقية شراء رخصة استخدام دائمة لمبحث اللغة الإنجليزية، بهدف تقديم سلسلة عالمية من كتب اللغة الإنجليزية للصفوف من الأول وحتى الثاني عشر، ومواءمتها لتتناسب مع البيئة الأردنية .وجاء توقيع الاتفاقية، في إطار الجهود الحثيثة للمركز ووزارة التربية والتعليم في تطوير مناهج وأساليب وممارسات تعليم وتعلم اللغة الإنجليزية.وقال رئيس المجلس الأعلى للمركز الدكتور محي الدين توق، إن هذه الخطوة مهمة في عملية الإصلاح التربوي، وتطوير المناهج والكتب المدرسية، ومد الطلبة بما يلزم من مهارات اللغة الإنجليزية بأبعادها المختلفة لرفع حصيلتهم التعليمية، ما ينعكس إيجابًا على مستقبلهم وتطور مهاراتهم العلمية واللغوية والتواصلية.وأضاف أن اختيار المركز لسلسلة عالمية لتدريس مبحث اللغة الإنجليزية، ينطلق من أهمية تدريسها وفق أسلوب تعليمها كلغة أجنبية، وأحدث الأساليب التدريسية العالمية التي تم تجريبها، باعتبارها ليست اللغة الأم لطلبتنا.وأكد توق أن المركز شكل فريقًا تربويًا وأكاديميًا يضم نُخبةً أردنيةً مميزةً في مجال تعليم اللغة الإنجليزية؛ للوقوف على عملية المواءمة وضمان اتمامها بالشكل المناسب بما يتوافق مع الإطار العام للمناهج والإطار الخاص بمبحث اللغة الإنجليزية اللّذين أُقرّا من مجلس التربية والتعليم في وزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج.وبين أن مناهج اللغة الإنجليزية سيتم تطويرها على مرحلتين، الأولى تشمل كتب الصفوف الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر، ليجري تدريسها بدءًا من العام الدراسي 2024-2025، فيما تشمل الثانية كتب الصفوف الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر والثاني عشر، وبدء تدريسها في العام الدراسي 2025-2026.وأكد الدكتور توق حرص المركز الدائم على رفع قدرات الطلبة الأردنيين، ورفع مستويات تحصيلهم في الاختبارات المحلية والعالمية، وإعدادهم بناةً لمستقبل الأردن المشرق.