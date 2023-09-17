الأحد 17 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

طلاب الأردن على موعد مع تطوير منهاج اللغة الإنجليزية

تعبيرية
تعبيرية
وقّع المركز الوطني لتطوير المناهج وشركة البتراء الأردنية للنشر التربوي، اليوم الأحد، اتفاقية شراء رخصة استخدام دائمة لمبحث اللغة الإنجليزية، بهدف تقديم سلسلة عالمية من كتب اللغة الإنجليزية للصفوف من الأول وحتى الثاني عشر، ومواءمتها لتتناسب مع البيئة الأردنية .اضافة اعلان
وجاء توقيع الاتفاقية، في إطار الجهود الحثيثة للمركز ووزارة التربية والتعليم في تطوير مناهج وأساليب وممارسات تعليم وتعلم اللغة الإنجليزية.
وقال رئيس المجلس الأعلى للمركز الدكتور محي الدين توق، إن هذه الخطوة مهمة في عملية الإصلاح التربوي، وتطوير المناهج والكتب المدرسية، ومد الطلبة بما يلزم من مهارات اللغة الإنجليزية بأبعادها المختلفة لرفع حصيلتهم التعليمية، ما ينعكس إيجابًا على مستقبلهم وتطور مهاراتهم العلمية واللغوية والتواصلية.
وأضاف أن اختيار المركز لسلسلة عالمية لتدريس مبحث اللغة الإنجليزية، ينطلق من أهمية تدريسها وفق أسلوب تعليمها كلغة أجنبية، وأحدث الأساليب التدريسية العالمية التي تم تجريبها، باعتبارها ليست اللغة الأم لطلبتنا.
وأكد توق أن المركز شكل فريقًا تربويًا وأكاديميًا يضم نُخبةً أردنيةً مميزةً في مجال تعليم اللغة الإنجليزية؛ للوقوف على عملية المواءمة وضمان اتمامها بالشكل المناسب بما يتوافق مع الإطار العام للمناهج والإطار الخاص بمبحث اللغة الإنجليزية اللّذين أُقرّا من مجلس التربية والتعليم في وزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج.
وبين أن مناهج اللغة الإنجليزية سيتم تطويرها على مرحلتين، الأولى تشمل كتب الصفوف الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر، ليجري تدريسها بدءًا من العام الدراسي 2024-2025، فيما تشمل الثانية كتب الصفوف الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر والثاني عشر، وبدء تدريسها في العام الدراسي 2025-2026.
وأكد الدكتور توق حرص المركز الدائم على رفع قدرات الطلبة الأردنيين، ورفع مستويات تحصيلهم في الاختبارات المحلية والعالمية، وإعدادهم بناةً لمستقبل الأردن المشرق.
المؤسسة العامة للغذاء والدواء

"الغذاء والدواء" تشارك بمؤتمر نقابة الصيادلة السادس عشر 16 أيلول 2023

المركز الوطني لحقوق الإنسان - (أرشيفية)

"الوطني لحقوق الإنسان" يثمن إدماج الديمقراطية بالمناهج الدراسية 16 أيلول 2023

لاجئون سوريون في مخيم الزعتري-(أرشيفية)

اللاجئون السوريون يعانون انعدام الأمن الغذائي 16 أيلول 2023

نقابة الأطباء-(أرشيفية)

المواد التأديبية في قانون نقابة الأطباء تحتاج إلى جهة منفذة 16 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
عطلة رسمية - (تعبيرية)

عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف

منذ3 ساعة
أحد الصفوف في مدرسة المعارف التركية في الأردن

افتتاح أول مدرسة تركية في الأردن

منذ4 ساعة
429b36b5-مديرية-الأمن-العام-أرشيفية

الأمن يوضّح ملابسات فيديو الاعتداء والمشاجرة في جبل عمّان

16 أيلول 2023
ماراثون عمان الدولي بنسختته الـ13 - (أرشيفية)

انطلاق ماراثون عمان الدولي الشهر المقبل

16 أيلول 2023
العاصمة عمان -(الغد)

طقس معتدل حتى الثلاثاء

16 أيلول 2023
مقياس-ريختر-2

سويدان: لا يوجد أي حدث زلزالي في عمان الشرقية

16 أيلول 2023
افكار و مواقف

عندما يصرح وزير التربية والتعليم العالي: اختلالات التخصصات الطبية

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

السفر نحو الشرق

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

إسرائيل تزج بإيران في حسابات الأردن

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

فشل دمج المؤسسات المستقلة

سلامة الدرعاوي |اليوم

منظومة الحماية الاجتماعية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

هل المطلوب تمرين وهمي أم محاكاة حقيقية؟

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات | منذ19 ساعة
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات | منذ23 ساعة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
 