طلبة التوجيهي يتقدمون اليوم للورقة الثانية بمبحث الرياضيات

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يتوجه اليوم الخميس، 156256 طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية، لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" في يومه الخامس، وذلك من أصل 189410 مشتركا ومشتركة هم إجمالي المسجلين، منهم 126271 من الطلبة النظاميين، و63139 من طلبة الدراسة الخاصة.ويتقدم الطلبة في الفروع العلمي والأدبي والشرعي والصناعي والفندقي للامتحان في مبحث الرياضيات الورقة الثانية، فيما يتقدم الفرع الزراعي لمبحث الإنتاج النباتي الورقة الثانية، وطلبة فرع الاقتصاد المنزلي لمبحث العلوم المهنية الخاصة الورقة الثانية، وفق الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة.وبحسب المساعفة، فإن الطلبة المتقدمين للامتحان موزعين على الفرع الأدبي: 76423، والفرع العلمي 62490، الفرع الشرعي 135، الفرع الصناعي 6066، فرع الاقتصاد المنزلي 6681، الزراعي 2889، الفرع الفندقي 1572.وقال المساعفة، إن الامتحانات تسير منذ انطلاقها ، بشكل سلس ووفق ما خططت له الوزارة، ومبينًا أن الامتحانات جاءت بشكل عام متوازنة وشاملة وراعت الفروق الفردية بين الطلبة.وقال وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، إن الوزارة سجلت خلال اليومين الأولين لبدء جلسات الامتحان، 122 مخالفة لتعليمات الامتحان، بواقع 93 مخالفة في اليوم الأول و29 مخالفة في اليوم الثاني.وبين محافظة في تصريح صحفي، أن المخالفات شملت محاولات استخدام الأجهزة اللاقطة والأجهزة الخلوية داخل قاعات الامتحان.وأكد أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة بحق المخالفين بحسب التعليمات الناظمة للامتحان، والتي تضمنت حرمانهم من التقدم للامتحان للدورة الحالية والدورة المقبلة تحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المشتركين.