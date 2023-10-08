"طوفان الأقصى".. معركة عض أصابع.. وقتال خلف خطوط العدو

موفق كمال

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أجمع خبراء عسكريون، على أن معركة "طوفان الاقصى" تدخل في سياق ما يسمونه بـ"عض الأصابع" بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وجيش الاحتلال، يدور رحاها في نطاق غلاف قطاع غزة.وأشاروا الى ان المقاومة، حققت أهدافا عسكرية في المعركة التي جرت وقائعها الأولى خارج القطاع، وهو ما قد يدفع الاحتلال إلى التفكير بتنفيذ اقتحام بري للقطاع وتوسيع دائرة الحرب مع الفلسطينيين.وحسب الخبراء، تمتلك "حماس" اليوم، عدة أوراق رابحة في المعركة، أبرزها الأسرى، معتبرينها من الأوراق القوية، لأنها تعيد تسليط الضوء على قضية، بدأت تداعياتها مع بدايات احتلال فلسطين في العام 1948، وما تزال تقض مضجع الفلسطينيين الى اليوم.والى جانب ورقة الأسرى، فإن ورقة السيطرة على مستوطنات إسرائيلية في الغلاف، يقطنها مستوطنون، واحدة من الأوراق التي تعزز مناورتهم في التحكم بمسار أي تفاوض مقبل، وهو مؤشر إلى أن الحركة، ولأول مرة تدفع بمعركة لها على أرض فلسطينية محتلة.واستبعد الخبراء، أن ينفذ الاحتلال أعمال قصف جوي، لاستعادة سيطرته على مستوطنات الغلاف، أو ممارسة سياسة الأرض المحروقة، تلاشيا لإيقاع إصابات على من بقي من المستوطنين في المستوطنات، ولم يهرب أو يؤسر أو يجرح أو يقتل.من هنا سيضطر الاحتلال الى المواجهة بقصف أراض في القطاع جوا، سعيا منه بألا يقع في مأزق أي مواجهة برية مع المقاومة، التي تضع ضمن توقعاتها خيار المحتل بالغزو البري، متوقعا وقوعه في شراكها، ما سضعه في موقع لن يحسده عليه أحد، كما حدث في عملية اقتحام المستوطنات المباغتة، وتكبيده آلاف القتلى والجرحى والمصابين والأسرى والمفقودين حتى اليوم.الخبير الإستراتيجي اللواء المتقاعد ظاهر الطراونة، قال إن "حماس حققت أهدافها العسكرية، لكن طبيعة أي حركة مقاومة، تكمن في عدم تنظيمها كما الجيوش، أو الاحتفاظ بالارض"، مشيرا إلى أن إعادة تحرير أي أرض يتطلب السيطرة عليها، وهذا بدوره يتطلب أيضا قوة عسكرية منظمة، تمكنه من عملية الدفاع عن الارض التي يحررها.ودعا الطراونة المقاومة للانسحاب من الغلاف، بعد تحقيق اهدافها العسكرية، لتتمكن من مواصلة الدفاع عن القطاع، مشددا على أهمية الاحتفاظ بأسرى الاحتلال، كورقة رابحة بيدها، تساعدهم في التلويح بها لفرض شروط تفاوض في العديد من الملفات، بدءا من تحرير المعتقلين والأسرى، وفك الحصار عن القطاع، وتسهيل دخول المساعدات الطبية والغذائية، وتحسين ظروف حياة الغزيين، بشروط مضمونة دوليا.وقال إن أهم ما حققته "حماس" في "طوفان الأقصى"، خلقها "التوازن بالرعب والتوازن بالردع".ولفت الطراونة، إلى أن قوات الاحتلال، ستسعى الى محاصرة المقاومة في الغلاف، لقطع خطوط الإمداد عنها، وحينها ستصبح المقاومة بين فكي كماشة، وسينتهي بها الأمر لوقوع عدد كبير من الشهداء أو الأسرى، لكن في المحصلة، تبقى المقاومة قادرة على التعامل مع الاحتلال تكتيكيا، وعملية "طوفان الأقصى"، حققت أهدافها، وهي عملية "غير مسبوقة" في الحروب، كما بعثت "حماس" برسالة للاحتلال بأنه ليس بمأمن من ضرباتها وتكتيكاتها.ويؤيده بذلك خبير استراتيجيات الدفاع اللواء المتقاعد د. مأمون أبو نوار، الذي تحدث عما بعد الضربة الأولى في "طوفان الأقصى"، مشيرا إلى أن المواجهات المسلحة بين الاحتلال والمقاومة، ستكون صعبة، أمام التفوق المدفعي للاحتلال ودروعه، وغطائه الجوي والمسير، الذي يستعيض عنه عمليا، نظرا لضعف إرادة جنوده في الميدان.وبين أبو نوار أن المقاومة، سترد على هذا الهجوم العنيف برشقات كبيرة من الصواريخ لإضعافه وردعه، في ظل ضعف "القبة الحديدية" التي أصبحت لا تشكل ردعا لصواريخه.وأضاف أن الخيارات أمام الاحتلال محدودة، كون المقاومة تسيطر على المستوطنات التي ما يزال يقطنها إسرائيليون، لذا فخيار القصف الجوي أو الحرب وفق نظام الأرض المحروقة مستحيل للاحتلال، ويدرج دوليا في نظاق جرائم الحرب، من هنا، ليس أمامهم سوى المواجهة المباشرة مع المقاومة التي تمكنت من السيطرة على المستوطنات، وتحويل سكانها لرهائن.وأشار إلى أن بقاء استمرار المقاومة، يحتاج إلى خطوط إمداد عسكرية من القطاع لدعم صمودها، لكن الاحتلال سيسعى للضغط على غزة بمزيد من الحصار، ومنع وصول مساعدات الطعام والأدوية، بالإضافة لقطع الكهرباء والماء، بهدف إجبار "حماس" على الانسحاب والإذعان لشروطه، موضحا إلى أن سياسة التجويع والحصار لن تجدي نفعا مع المقاومة، لأن لديها خبرة مديدة في التعامل مع الحصار منذ نحو عقدين.وقال إن هناك خيارا خطرا لدى الاحتلال، يتمثل باقتحام بري للقطاع، لإعادة احتلاله، لكنه خيار سيدخل الاحتلال في "المستنقع الغزي"، ما يضعه أمام أزمة أخرى عند انسحابه منه، ناهيك عن أنه خيار سيفعل حركات مقاومة فلسطينية أخرى لتشن هجماتها على الاحتلال.أما اللواء المتقاعد محمود إرديسات، فيرى بأن "حماس" سددت ضربة عسكرية ناجحة بكل المقاييس العسكرية، كما أنها تقاتل حاليا "من خلف خطوط العدو"، وهذا نصر بذاته، وعمل جبار أمام دولة غاشمة، تدعي أنها تملك أقوى الجيوش والأجهزة الاستخباراتية في المنطقة.وأضاف ارديسات، بأن "حماس" تقاتل حاليا وستستمر لآخر لحظة، مثبتة بأنها تقاتل فوق أرضها، بينما لا يوجد خيارات أمام الاحتلال، سوى ارتكاب مجازر في القطاع، للضغط عليها وإجبارها على الانسحاب.ولفت إلى أن الاحتلال سينتقم ردا على مجريات "طوفان الأقصى" ونتائجها، محاولا إثبات أنه قادر على ردع "حماس".وبين أن ما قامت به "حماس" في "طوفان الأقصى"، لم يحدث شبيه له منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي، أن يقاتل الفلسطينيون من داخل أرضهم المحتلة.وأشار إلى أن "حماس" ستفاجئ العالم بمزيد من الخطط والتكتيكات العسكرية، لإفشال أي خيارات للاحتلال، ناهيك عن أن لديهم عددا كبيرا من الأسرى، وهذه ورقة ضد الاحتلال، كذلك لديهم صواريخ تصل إلى تل أبيب، وضرب أهداف إستراتيجية في عمق المحتل، الذي باتت خياراته ضيقة، فمن المتوقع بأن يقتحم القطاع برا.وأضاف، ان رجال المقاومة الذين يشتبكون مع قوات الاحتلال بمعارك ضارية، لديهم من المؤن والذخائر التي استولوا عليها أثناء تنفيذهم الضربة، وهم يدركون الخيارات التي سيتبعها الاحتلال لاستعادة المستوطنات، لكن يتوقع بأن تقدم المقاومة مزيدا من المفاجآت والتضحيات.