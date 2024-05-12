الأحد 12 أيار 2024
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طوقان رئيسا لمجلس استثمار أموال الضمان

رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي د. أمية طوقان - (أرشيفية)
رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي د. أمية طوقان - (أرشيفية)
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، تعيين الدكتور أميَّة طوقان رئيساً لمجلس استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي.اضافة اعلان
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