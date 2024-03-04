الإثنين 04 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عبر بازار خيري.. "المحامين" تسعى لدعم أهل غزة بـ100 ألف وجبة في رمضان

نقابة المحامين الأردنيين - (أرشيفية)
نقابة المحامين الأردنيين - (أرشيفية)

تقيم لجنة فلسطين في نقابة المحامين يومي الجمعة والسبت في مجمع النقابات المهنية فعاليات لدعم صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في وجه العدوان الصهبوني وجرائم الإبادة الجماعية تحت عنوان "قاطع وادعم في رمضان".

وتفتتح الفعاليات عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة تحت رعاية نقيب المحامين يحيى أبو عبود.

وقال مقرر اللجنة/ عضو مجلس النقابة الدكتور هاشم الشهوان إن الفعاليات تتضمن بازارا خيريا بمشاركة شركات أردنية وسيرصد كامل ريعه للشعب الفلسطيني في القطاع من خلال صندوق دعم الصمود في نقابة المحامين.

وأضاف الشهوان أن البازار والفعاليات التي ستقام على مدى يومين تهدف إلى تأمين مئة ألف وجبة إفطار في الشهر الفضيل لصالح سكان القطاع.

ويتضمن النشاط ندوات وحواريات وزوايا تفاعلية وواقع معزز لمعاناة أهلنا في غزة.

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