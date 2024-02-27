الثلاثاء 27 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عدم استقرار وأمطار متفرقة في مختلف المناطق اليوم

عمان
عمان

يطرأ اليوم الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، لتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتدريجيا مع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، وتتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

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 ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية، قد يصحبها الرعد أحياناً، كما يتوقع أن تشهد أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية زخات من المطر ولفترة قصيرة، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.


كما يطرأ يوم غدٍ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة،مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وتكون الأجواء الخميس، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.
وتكون الأجواء الجمعة، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 16 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 4 وفي مرتفعات الشراة 13 - 3, وفي مناطق البادية 17 - 6، وفي مناطق السهول 16 - 7, وفي الأغوار الشمالية 22 - 12, وفي الأغوار الجنوبية 24 - 14، وفي البحر الميت 23 - 13، وفي خليج العقبة 25 - 14 درجة مئوية.- (بترا)


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