عدم الاستقرار المناخي وانتشار العواصف والأمطار خطر على المرضى

حنان بشارات

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تؤكد منظمات ومؤسسات صحية أممية، أن التغيرات المناخية، وما طرأ على الجو والطقس في العالم يحمل معه، تغيرات هائلة على نوعية الأمراض التي سيصاب بها البشر، وغالبيتها أمراض تتعلقة بالجهاز التنفسي.ففي وقت تظهر المؤشرات الصحية العالمية، انتشار الامراض التنفسية في فصلي الشتاء والخريف، فإن خبراء صحيين ومنظمات أممية، لفتوا إلى أن التغييرات المناخية، تسببت بارتفاع شديد على درجات الحرارة صيفا، ما انعكس بدوره على الأفراد والمجتمعات، وتسبب بوفيات عديدة، بخاصة بين المسنين ومن لديهم أمراض قلبية وعائية وتنفسية.واعتبروا بأن العواصف والأتربة، تشكلان خطرا على من يعانون من الربو أو التليف الرئوي او الانسداد الرئوي المزمن، او حساسية الجهاز التنفسي، موضحين أن ارتفاع درجات الحرارة، يضاعف مستويات الأوزون وسائر الملوثات الموجودة في الهواء، ما يفاقم الأمراض القلبية الوعائية والتنفسية.وقالوا إن هذه العواصف، تتسبب بمشاكل صحية، بينها الأمراض التنفسية والتهاب الغشاء السحائي، فخلال الحر الشديد، ترتفع مستويات حبوب اللقاح والمواد المنتشرة في الهواء وتسبب الحساسية، وأحيانا الإصابة بالربو، المرض الذي يعاني منه 400 مليون شخص تقريباً في العالم.وفي السياق نفسه، قال استشاري الامراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة والنوم، د. محمد حسن الطراونة، ان تعرض الأردن لموجة من عدم الاستقرار المناخي، وما رافق ذلك من انتشار للأتربة والعواصف والأمطار، صار يشكل خطرا على المرضى.وأكد الطراونة، أن هذا النوع من المناخ وما يرافقه من أنشطة للعواصف والأتربة، هو مجال خصب لانتشار الفيروسات التنفسية في غير أوانها ومواعيدها، ما يشكل خطرا على من يعانون من أمراض تنفسية مزمنة أو ربو أو تليف رئوي او انسداد رئوي مزمن او حساسية في الجهاز التنفسي.ودعا السلطات الصحية العربية إلى دراسة تداعيات هذه التغيرات على صحة الانسان، وإعداد توصيات بشأنها يجري تطبيقها، موضحا بأن من يصابون بالأمراض التنفسية المزمنة، عليهم الالتزام بالأدوية الخاصة بمرضهم، حتى لا يتعرضون للانتكاس، وتجنب التعرض للأتربة والغبار تماما.واشار الطراونة، الى وجوب ارتداء الكمامات أثناء المناخ الترابي جراء العواصف، وعدم المكوث لفترات طويلة في هذا المناخ، موجها للالتزام بغسل اليدين باستمرار، والنظافة الشخصية، والبعد عن الأماكن المزدحمة لتجنب العدوى الفيروسية في مثل هذا المناخ.ولفت الى اهمية تجنب الجلوس مع مدخنين او استنشاق دخان السجائر والشيشية، كي لا يتعرض الجهاز التنفسي للضرر، ويرفع احتمالية الاصابة بالالتهابات الفيروسية.وأكد ان الحصول على ساعات نوم كافية، مهم جدا وضروري، لأنه يسهم بالتخلص من مسببات الالتهاب، ويقوي من عمل جهاز المناعة، في المقابل يتطلب ذلك أيضا ممارسة الرياضة وتناول طعام صحي، لكي يتمكن المريض من ممارسة حياته الطبيعية.أستاذ الأمراض الصدرية السابق ورئيس قسم الصدر بالقصر العيني في جامعة القاهرة د. أيمن السيد سالم، حذر من مرضى الربو من التقلبات الجوية، بخاصة في الفترة الحالية، في ظل أجواء تسيطر عليها التقلبات والعواصف الترابية المحملة بالأغبرة.وأشار سالم، في حديث لـ”الغد”، إلى أن الفترة الحالية، تضر كثيرا بأصحاب الأمراض الصدرية والربو والحساسية، لافتا الى أن الرياح المحملة بالغبار، خلال الصيف وتنتهي بأمطار خفيفة، تؤذي مريض الصدر، بخاصة مريض الربو، وأن تلك الرياح والعواصف، تحمل معها البكتريا والفيروسات سهلة التنقل والتأثر بها.وحذر سالم في هذا التوقيت، مرضى الحساسية الصدرية من انتشار الأمراض والفيروسات المختلفة، كفيروسات كورونا والانفلونزا والمخلوي، بالإضافة لنزلات البرد وغيرها، مبينا أنه في الشتاء، كنا نحرص على التدفئة والبعد عن البرد، كي لا يتعب الصدر وتزيد الميكروبات من انتشار العدوى.ونوه سالم، بأن مريض الحساسية في الصيف، بخاصة أثناء العواصف الترابية، يصاب جهازه التنفسي بجفاف الحلق والأغشية المخاطية، مشددا على أن التعرض للحر الشديد مع وجود أتربة في الجو، يعرض مريض الحساسية لتهيج الأغشية المخاطية، وبالتالي تسوء حالته ويتعرض للمخاطر.ونصح سالم مريض حساسية الصدر بالبقاء في المنزل أثناء هذا المناخ، مع شرب الماء بكثرة - على الأقل - 2 لتر يوميا، وفق الوزن والعمر، مؤكدا أن شرب كمية من السوائل مع المياه، سيكون مفيدا في ذلك التوقيت الحار، لافتا الى أنه في حالة وجود عبء كبير على الجهاز التنفسي لمريض الحساسية، فعليه بتناول البخاخ المخصص له لإنقاذ حالته على الفور.وتتوقع منظمة الصحة العالمية، أن يتسبب تغير المناخ بـ250 ألف وفاة إضافية سنويا، بين العامين 2030 و2050، جراء انتشار أمراض الملاريا والإسهال والإجهاد الحراري ونقص التغذية، وسيكون الأطفال والنساء والفقراء في البلدان منخفضة الدخل، أكثر الفئات ضعفاً وتضرراً بذلك، ما سيوسّع الفجوات الصحية.من جهته، قال الخبير في الأوبئة د. عبد الرحمن المعاني لـ”الغد”، أن الفيروس المخلوي تنفسي، ويزيد انتشاره عادة في الخريف والشتاء، إذ تصبح الأجواء ملائمة له، نتيجة انخفاض درجات الحرارة، أما عودة انتشاره صيفا، فتعود لتغييرات المناخ.وأضاف المعاني، أن هذا النوع من الفيروسات، ينتشر بين الأطفال لمن أعمارهم دون العامين، مشيرا إلى أن أعراضه تشبه إلى حد كبير أعراض الإصابة بالرشح، لافتا الى انه بات يصيب البالغين، وهذا مؤشر إلى عودة انتشار الامراض التنفسية وارتباطها الوثيق بتغييرات الجو والأتربة ونقل الأمراض.وأوضح أن المرض يؤدي إلى نقص المناعة، وبالتالي زيادة احتمال إصابة الأطفال والبالغين بفيروس كورونا، مضيفا أنه “يمكن إصابتهم بالنوعين”.وبخصوص الفئة العمرية التي تتأثر عادة وبشكل كبير بالفيروس التنفسي الخلوي، فقد أكد أنهم الرضع، داعيا لضرورة الحرص على متابعتهم تحسبا لتفاقم الحالة الصحية، مبينا أن مدى تأثر الشخص المصاب بالفيروس، يعتمد على عمره، وأن الأعراض عادة تظهر بعد 4 إلى 6 أيام.وأوضح المعاني، أن أعراض الفيروس المخلوي لدى الأطفال والبالغين خفيفة، وتشبه الزكام، كسيلان الأنف واحتقانه، كذلك الإصابة بالحمى الخفيفة والصداع والتهاب الحلق.وشدد على أهمية مراجعة المستشفى عند ظهور أعراض شديدة في حال وصوله للمجرى التنفسي السفلي، ما يسبب التهابا في الرئة والقصبات الهوائية الصغرى والحمى والسعال الشديد.ولفت المعاني إلى أن الفيروس الخلوي، يسبب أعراضا واضحة للأطفال، كصوت التنفس السريع، وعدم المقدرة على النوم، وتغير لون الجلد نتيجة لنقص الأكسجين.وتكثف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أنشطتها، لتحسين التنبؤات والإنذارات المبكرة بالعواصف الرملية والترابية، ذات التأثير المتزايد على البيئة وصحة الإنسان والاقتصاد في المناطق الجافة وشبه الجافة.وتحدث العواصف الرملية والترابية، عندما يتسبب الهواء شديد السخونة فوق الصحراء، بعدم استقرار الطبقة السفلى من الغلاف الجوي، ما يؤدي لهبوب رياح قوية، تثير كميات هائلة من الرمال السائبة، ونقلها الى مئات أو آلاف الأميال، إذ ترتبط هذه العواصف بالأمراض التنفسية والتهاب الغشاء السحائي، وتتسبب بإغلاق مطارات، وإلغاء رحلات جوية، فضلاً عن خطورة القيادة في الطرق.