الأحد 01 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

عدم مسؤولية متهمين ضبطت معهما أثار حقيقية ومزورة

إلقاء-القبض-على-وزير-بالهند-1
عدم مسؤولية متهمين ضبط معهما أثار حقيقية ومزورة
أعلنت محكمة صلح جزاء شرق عمان عدم مسؤولية متهمين اثنين من جنحتي "التنقيب عن الدفائن والاتجار بالاثار"، كانا قد تم القبض عليهما أثناء قيامهما بأعمال الحفر في عمارة في منطقة ضاحية الأمير حسن بجبل النزهة.اضافة اعلان

وحسب الوقائع التي قنعت بها المحكمة أنه ورد معلومات عن قيام أشخاص بالتنقيب عن الدفائن في منطقة ضاحية الأمير حسن داخل عمارة سكنية وبعد القبض عليهما تبين حفرهما لحفرة بعمق 4 م وبمحاذاة العمارة.

وعلى إثر ضبطهما سلم احدهما ( مسكوكات معدنية كبيرة الحجم عدد (4) ذات لون ذهبي وهي مزورة وليست اثرية ومسكوكتان معدنيتين مزورتان ومسكوكتان معدنيتان مثقوبتان غير واضحات المعالم وخاتم معدني مكسور عدد واحد وهو غير اثري)، بالاضافة الى تسليمه (مسكوكات معدنية عدد (14) متوسطة الحجم مختلفة الاشكال تمثل فترات تاريخية وهي جمعها اثرية وحجارة عدد (19) ذات اشكال واحجام والوان مختلفة وعليها رسومات وثقوب وجميعها مزورة وليست اثرية وهاون ومدق حجري من البازلث عليهما رسومات مثل الشمعدان وهي قطع مزورة وليست اثرية ومسكوكة معدنية صغيرة الحجم عدد واحد (1) وهي ليست اثرية ومجموعة من المسكوكات المعدنية والقطع المعدنية مختلفة الاشكال والاحجام وجميعها قطع اثرية ) وعلى اثرها قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

واكد تقرير صادر عن دائرة الاثار بعد معائنتهم للمضبوطات التي تم تسليمها أن مسكوكات معدنية عدد 14 متوسطة الحجم مختلفة الاشكال تمثل فترات تاريخية مختلفة ومجموعة من المسكوكات المعدنية والقطع المعدنية مختلفة الحجم وجميعها اثرية، اما باقي المضبوطات مزورة وليست اثرية.

وأكدت المحكمة في قرارها ان فعل التنقيب عن الاثار حتى يكون مجرما يجب ان يكون المكان من المواقع الاثرية المعتمدة، وبالتالي لم تقدم النيابة ما يثبت ان المكان الذي كان فيه المشتكى عليهما يمارسان اعمال الحفر انه موقعا أثريا.
 
وفي ذات السياق تبين المحكمه بان النيابة العامة لم تقدم أي بينة تثبت بأن المشتكى عليه تصرف بالمضبوطات ( الاثرية او/ و المقلدة) على انها قطع اثرية وكذلك فأن الاتجار بالاثار يحتاج الى اثبات التكرار وبالتالي فقد قررت المحكمة عدم مسؤوليتهما من جنحة الاتجار والتنقيب عن الدفائن.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال ترؤسه جلسة المجلس

قرارات مجلس الوزراء

منذ 18 دقيقة
الملك يؤكد أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمحاكم الشرعية

الملك يؤكد أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمحاكم الشرعية

منذ1 ساعة
الملك يؤكد أهمية إعداد قضاة متخصصين لضمان جودة الأحكام وسرعة البت فيها

الملك يؤكد أهمية إعداد قضاة متخصصين لضمان جودة الأحكام وسرعة البت فيها

منذ1 ساعة
رجل مسن

الزهايمر يصيب 14.4% من كبار السن في الأردن

منذ6 ساعة
وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند مبيضين

مبيضين: توجه لعقد مؤتمر صحفي حول مطاعيم الحصبة

منذ8 ساعة
شحن المركبات الكهربائية-(تعبيرية)

بدء تطبيق قرار كفالات المركبات

منذ9 ساعة
افكار و مواقف

هل علينا الخوف من الزلازل؟

خولة كامل الكردي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

مكرم أحمد الطراونة يكتب: الخصاونة يفوز ويخسر الوطن!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

تعليقا على منطوق بشار الأسد

ماهر أبو طير |اليوم

معظم المترجمين جنود مجهولون..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

أنا مع التطبيع!

موفق ملكاوي |اليوم
سلامة الدرعاوي

أرقام استثمار إيجابية

سلامة الدرعاوي |اليوم
ترجمات
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات | منذ21 ساعة
0101

"صفقة الرهائن" الإيرانية

ترجمات | منذ21 ساعة
1695906138029915100

مكسيم رودنسون.. عندما تضيء الماركسية تاريخ الإسلام

ترجمات |29 أيلول 2023
1695812093968258900

لماذا تريد الجزائر منع الحرب في النيجر؟ ‏

ترجمات |27 أيلول 2023
Untitled-1

نتائج استطلاع جديد للرأي حول اتفاقات أوسلو

ترجمات |27 أيلول 2023
1695630480234679600

‏في العقيدة الأميركية الحرب هي الشرط المسبق للسلام‏

ترجمات |25 أيلول 2023
 