الأربعاء 21 حزيران 2023
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عربيات: إنجاز "أجيال السلام" اعتراف بالإنجاز الأردني

هيئة أجيال السلام
هيئة أجيال السلام
 حافظت هيئة أجيال السلام للعام الثاني على التوالي على مرتبتها العالمية في قائمة "ذا دوت جود" في المرتبة 25 ضمن أفضل 200 منظمة اجتماعية خيرية حول العالم لعام 2023. اضافة اعلان
وتعدّ هيئة أجيال السلام منظمة غير ربحية أسسها ويرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين، وتنفذ منذ عام 2007 برامج في الأردن وخارجه، إذ تعمل على تحويل النزاعات إلى سلم مستدام على مستوى القواعد الشعبية.
وقالت الهيئة في بيان أول من أمس إنها حافظت على صدارتها في المركز الأول على مستوى العالم العربي كأفضل منظمة اجتماعية خيرية، والمركز الثالث على مستوى العالم ضمن قائمة "ذا دوت جود" لأفضل المنظمات المتخصصة في مجال بناء السلام. 
وتعتمد منهجية تصنيفات "ذا دوت جود"، التي تتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقرا لها، في تقييم المنظمات على نطاق واسع من المعايير، مع التركيز على معايير الابتكار والتأثير والاستدامة والحوكمة الرشيدة.
إلى ذلك، قال رئيس الهيئة الدكتور مهند عربيات إن ما تحقق يعد اعترافا من جهة غير محلية بإنجاز أردني، ويؤكد على الرسالة التي بُنيت عليها أجيال السلام وهي مبنية على رؤية سمو الأمير فيصل وفكرة جلالة الملك الراحل الحسين ببناء السلام في جميع أنحاء العالم.
وأكد عربيات في حديثه لـ"الغد" أن ما تحقق يجسد اعترافا بالرؤية وهي اعتراف بجهود الموظفين الموجودين لدينا واعتراف بجهود المتطوعين الذين يبلغ عددهم نحو 23 ألف في 52 بلد في أنحاء العالم.
وأضاف أن الإنجاز هو تأكيد على أهمية الرسالة "التي نسير عليها وتأكيد على مواصلة الجهود التي بُنيت عليها المؤسسة".
وفي الحديث عن حل النزاعات عبر الهيئة، قال عربيات إن بناء السلام مبني على منتج غير محسوس، وهناك إحصائية نستخدمها دائما وهي الاستثمار في بناء السلام وحل النزاعات والوقاية منها.
وأكد أن الحديث عن مفهوم السلام في بعض الأحيان يتم فهمه على مستوى سياسي فقط، مبينا "نحن نعمل على مستوى المجتمعات المحلية والمشكلة التي تواجهنا أن مفهوم السلام لدينا مرتبط فقط بالسياسة".
وأضاف أن الهيئة بدأت كفكرة داخل اللجنة الأولمبية، حيث إن الرياضة جزء من الدين لدينا وهي لغة عالمية تعمل على جمع الناس والتواصل بينهم.
وبين عربيات أن الرياضة جزء أساسي من العمل في الهيئة، وهناك أدوات أخرى نستخدمها، فالنزاعات متغيرة بمسبباتها وخطوط الصدع متغيرة ودائما تتغير.
وقال إن الأدوات يجب أن تتغير وتتماشى مع كل ما هو جديد، لافتا إلى أن "الأدوات التي نستخدمها هي الفن وكسب التأييد وتأييد الحوار والتمكين الاقتصادي والتغير المناخي".
وأوضح عربيات أن التغير المناخي هو مهدد للسلم العالمي.
وأكد أن الهيئة تنظر إلى المشاكل التي تهدد الدول الأخرى، مبينا أنها "تأتي بوصفات خارجية، فحل النزاع يأتي من المجتمع نفسه وهو نوع من الملكية والمسؤولية في تطبيق الحل".
ومن أهم القضايا التي عملت عليها الهيئة داخليا وخارجيا، قال عربيات إن الأردن تحكمه الطبيعة والجغرافيا حيث كان هناك عمل كبير مؤخرا على التعامل مع أزمة اللاجئين وتبعات الحرب في سورية.
وأضاف: "وكان عملنا مع وزارة الشباب ووزارة التربية والتعليم من ناحية بناء مهارات حياتية ودمج الفئات المختلفة بالمجتمع في النشاطات التي تجمعهم معا".
وأكد أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا لظاهرة انتشار المخدرات وتعاطيها وتعمل عليها كمشروع حالي ومستقبلي.
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