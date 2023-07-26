عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون الأقصى

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اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.وأضافت الدائرة في بيان أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في منطقة باب الرحمة. وأعلنت جماعات الهيكل المزعوم أنها تحضر لاستقبال آلاف اليهود الذين سيقتحمون الأقصى خلال هذا الأسبوع، قبيل ذكرى خراب الهيكل المزعوم التي توافق يوم غد الخميس، كما تستعد لإدخال أكثر من ألفي يهودي متطرف للأقصى في أكبر أيام الاقتحامات خلال العام.ودعت هيئات مقدسية إلى شد الرحال يوم غد للمسجد الأقصى المبارك من أجل التصدي لمحاولات المستوطنين تدنيس المسجد الأقصى المبارك.-(بترا)