عطاءات لتركيب أنظمة طاقة شمسية لمنازل المصابين العسكريين

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أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الأحد عن طرح 3 عطاءات لتوريـــد وتركيــــب وتشغيل وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية المرتبطة مع الشبكة الكهربائية وجميع الأجهزة المساعدة من محولات عكس لمنازل المصابين العسكريين باستطاعة (3) كيلو.واط ذروة من جهة التيار الثابت و (2.7) كيلو. واط من جهة التيار المتردد في أقاليم الشمال والوسط بحسب مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة المهندس هشام المومني.وقال المومني إن العطاء الأول يستهدف 523 منزلا للمصابين العسكريين في محافظة اربد ضمن رخصة شركة كهرباء محافظة اربد، ويستهدف العطاء الثاني 502منزلا للمصابين العسكريين في محافظات العاصمة والبلقاء والزرقاء ومأدبا ضمن رخصة شركة الكهرباء الأردنية، في حين يستهدف العطاء الثالث 353منزلا للمصابين العسكريين في محافظات المفرق وجرش وعجلون ضمن رخصة شركة كهرباء محافظة اربد، علما بأن اقليم الجنوب قيد التنفيذ.وبين المومني إن بيـــــــــع نسخ دعوة العطـاء الكترونيا من خلال موقع الوزارة الالكتروني Memr.gov.jo من يـــــــوم الأحد الموافق 6/8/2023 الى يوم الخميس الموافق 10/8/2023 الساعة الثانية عشر ظهـراً.وأضاف أن آخـــــر موعد لاستقبال الاستفسارات على الايميلHana.AlZuabi@MEMR.GOV.JO, يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023، فيما حددت الوزارة آخــــــر موعـــد لتقديــــــم العـــروض الساعــــــة الثانية عشرا ظهـــــــراً مــــــــن يــــــــــــــوم الاثنين الموافق 28/8/2023 وفتح العروض في نفس اليوم الساعة الواحة ظهرا.و يرفق بعرض الأسعار المقدم تأمين دخول للعطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر عن بنك محلي و تبقى سارية لمدة (120 ) يوماً من التاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض.وبحسب المومني، يشترط أن يكون المناقص من المقاولين الاردنيين المصنفين لدى دائرة العطاءات الحكومية في مجال الكهروميكانيك والطاقة المتجددة بالفئة الاولى او الثانية و الحاصلين على رخصة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة بالفئة (أ)و (ب) أو ائتلاف المقاولين الأردنيين المصنفين لدى دائرة العطاءات الحكومية في مجال الكهروميكانيك والطاقة المتجددة بالفئة الاولى او الثانية مع الشركات ذات الاخصاص والحاصلة على رخصة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة بالفئة (أ) و (ب) وحاصلاً على رخصة مهن سارية المفعول ويمتلك سجلا تجاريا.يذكر ان مجلس الوزراء أقر التعديل الأخير على الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف في العام 2022 بشمول المصابين العسكريين او اراملهم (حسب كشوفات معتمدة من قبل الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين) بخدمة تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة بالشبكة الكهربائية بقدرة (3) كيلو.واط لمنازلهم.