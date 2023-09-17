الأحد 17 أيلول 2023
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عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف

عطلة رسمية - (تعبيرية)
عطلة رسمية - (تعبيرية)
أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً يقضي بتعطيل الدَّوام يوم الأربعاء الموافق للسَّابع والعشرين من أيلول 2023م؛ بمناسبة ذكرى المولد النَّبوي الشَّريف.اضافة اعلان

ونصَّ البلاغ على أن تُعطِّل جميع الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرَّسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوم الأربعاء الثَّاني عشر من شهر ربيع الأوَّل لسنة 1445 هجريَّة الموافق للسَّابع والعشرين من أيلول لسنة 2023ميلاديَّة؛ احتفاءً بهذه المناسبة.

واستثنى البلاغ الذي أصدره رئيس الوزراء اليوم الأحد الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة والمؤسَّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

وإحياءً لهذه الذِّكرى العطرة، أكد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة والمؤسَّسات والهيئات العامَّة الإسهام في إبراز هذه المناسبة الجليلة، وإظهارها بما يليق بها.
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