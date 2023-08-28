الثلاثاء 29 آب 2023
النسخة المطبوعة

حنفي: الأردن نواة للتكامل الاقتصادي العربي وتوطين الاستثمارات

عقد أول قمة اقتصادية للقطاع الخاص العربي في عمان تشرين الأول

منظر عام لمدينة عمان-(تصوير: أمير خليفة)
منظر عام لمدينة عمان-(تصوير: أمير خليفة)
 أكد الأمين العام لاتحاد الغرف العربية د. خالد حنفي، إن المملكة ستشهد أول قمة اقتصادية للقطاع الخاص العربي، وستعقد خلال المؤتمر الـ20 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، الذي تستضيفه عمان في 18 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.اضافة اعلان
وبين أن القمة ينظمها الاتحاد بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وغرفة تجارة الأردن، وستشهد إطلاق "إعلان عمان".
وقال حنفي في مقابلة مع (بترا)، إن "الأردن سيكون النواة الأولى لتأسيس التكامل الاقتصادي العربي، وتوطين الاستثمارات العربية"، لافتا إلى أن المؤتمر سيخرج برؤية واضحة جدا لتشجيع القطاع العربي على تعزيز التعاون العربي- العربي، والمستثمرين العرب للعودة لبلادهم والاستثمار فيها، مؤكدا أن الأردن سيكون المظلة الأولى لتطبيق هذه الرؤية.
وقدم حنفي، الشكر للأردن وجلالة الملك عبدالله الثاني لرعايته المؤتمر، وكذلك للقطاع الخاص الاردني، ممثلا بغرفة تجارة الأردن التي عملت وبذلت كل الجهود لإقامة المؤتمر بالمملكة.
وأشار إلى أن المؤتمر سيشهد حضورا رسميا، حيث سيدعى إليه، وزراء الاستثمار والتجارة والصناعة والاقتصاد في الدول العربية، مشيرا إلى وجود اهتمام كبير بالحضور بالمشاركة بالمؤتمر.
وقال حنفي، إن الأردن بحكم أنه الدولة المستضيفة للمؤتمر، لا بد أن يكون له النصيب الأكبر في الطرح والعرض لواقع الفرص والمشاريع الاستثمارية وما لديه من المشاريع.
وأضاف، أن الكرة في ملعب الأردن، سواء من الناحية الرسمية أو القطاع الخاص لاستثمار هذه الفرص في ظل مشاركة رجال الأعمال العرب بهذه القمة، موضحا أنه سيكون للاتحاد دور كبير في صياغة رؤية القطاع الخاص العربي "إعلان عمان" وعرضها على القادة العرب في القمة الاقتصادية التنموية العربية التي ستعقد قبل نهاية العام الحالي في موريتانيا.
كما أشار إلى أن القطاع الخاص العربي، هو الأساس في المنطقة العربية لجهة المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي بين 70 % و75 %، وهي النسبة ذاتها، لجهة التشغيل وتوفير فرص العمل، وبنسب تصل أحيانا لنحو 80 %.
ولفت حنفي، إلى إن البطالة هي الهم العربي الأول، مبينا ان القطاع الخاص الأقدر على امتصاص هذه الظاهرة في حال توفر له الدعم والتمكين، مؤكدا أن القطاع الخاص، العنصر الأساسي في الدفع بالناتج المحلي الإجمالي لمستويات أعلى، وبما ينعكس على رفع مستوى معيشة المواطن.
وأوضح، أن المنطقة العربية تعاني من حالة عدم التجانس بالاقتصاد، بحيث نجد فوائض مالية وأخرى لديها فوائض بالعمل وبعضها لديها فوائض بالموارد الطبيعية، موضحا أن العناصر الأساسية بالاقتصاد، غير موزعة بنسب بين دولها، ما يتطلب خلق تجانس بالمزج بين الفوائض المالية مع بعضها، للوصول للتعاون في الاستثمار.
وبين حنفي، أن القدر الأكبر من الاستثمار العربي خارج المنطقة ويقدر بنحو 80 %، لعدم وجود طاقات استيعابية للاستثمار، لافتا إلى أن الاتحاد قدم في الدورة السابقة للقمة، رؤية القطاع الخاص.
وأوضح أن حجم التجارة العربية البينية، ما يزال متواضعا ولا يلبي الطموحات والإمكانيات، حيث لا يتجاوز 10 إلى 12 % من حجم التجارة العربية، وهو متواضع جدا.
وقال حنفي "إن الدول العربية تتحدث منذ منتصف القرن الماضي عن التكامل العربي، لكن ما نزال نصارع ما يطلق عليه منطقة تجارة حرة التي تعتبر الدرجة الأولى في سلم التكامل العربي، وبعدها الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، للوصول الى الاتحاد الاقتصادي ثم التكامل، لافتا إلى أن الدول العربية ما تزال في بداية طريق التكامل".
وأكد أن التجارة تحتاج إلى ناقل للسلع والبضائع، وهو النقل البحري الذي يعد أقل الكلف، مبينا أنه لا يشكل أكثر من 6 % منهاة، لذلك فالتجارة العربية تتم بأسعار وكلف عالية، ما يؤثر على تنافسيتها مقارنة ببضائع تأتي من خارج المنطقة.
وشدد حنفي على أن الوضع الجيوسياسي للعالم حاليا، يمثل "جرس إنذار" للدول العربية بأن طريقتها في اختيار الشركاء العالميين تحتاج لإعادة نظر، مشددا على ضرورة تغيير وتنويع الشركاء التجاريين والتعامل مع شركاء آخرين.
وأشار إلى أن مراكز القوى الاقتصادية العالمية تغيرت، ولا بد من أن تتوجه الدول العربية نحو دول أميركا الجنوبية، وهنالك دراسة إمكانيات عمل ربط ملاحي بين البرازيل والمنطقة، فهذه الدول، مصدر كبير للغذاء، في المقابل فإن المنطقة العربية مستورد كبير، ما يتطلب تنمية هذا المحور الى جانب دول أخرى جنبا الى جنب مع الشركاء التقليديين.
ولفت إلى أن سلاسل الإمداد العالمية اليوم باتت مختلفة وأقصر عما كانت عليه سابقا، وبالتالي فإن "الأقلمة" بسلاسل الإمداد ضرورة، داعيا لوجود مراكز لوجستية للحبوب والسلع الغذائية في مناطق عربية تكون بمناطق تخزين، وصناعات ذات قيمة مضافة، وبورصات سلعية تكون لأول مرة موجودة في المنطقة العربية.-(بترا)
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