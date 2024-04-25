عمان.. ضبط "لص" بكمين نصبه مصلون في مسجد

موفق كمال

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وكانت محكمة صلح جزاء عمان قضت بحبس المتهم مدة ستة أشهر مخفضة من الحبس لمدة سنة، وذلك بعد الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية، ولكون المتهم أعاد المسروقات.وبالرغم من الامساك باللص وإبلاغ الشرطة، الا انه تكمن من مباغتة المصلين والفرار، فيما تمكن رجال الامن القبض عليه لاحقا وتحويله الى المدعي العام الذي أسند له تهمة السرقة.ووفق قرار محكمة صلح جزاء شمال عمان، فإن احد المصلين دخل الى المسجد في منطقة خلدا لأداء صلاة المغرب وعند دخوله الى المتوضأ وتعليق "جاكيته"، الذي كان بداخله مبلغ 300 دينار، حضر اللص ووضع "لفحة" فوق الجاكيت وتمكن من سرقة المبلغ والمغادرة، فيما فوجىء المصلي بعد ارتدائه الجاكيت أن المبلغ مسروق.لم يحتمل المصلي ما تعرض له من عملية سرقة داخل المسجد، فقرر نصب كمين للص والايقاع به، وبالفعل احضر صديقه في اليوم التالي، والذي قام بوضع جاكيته على العلاقة في المتوضأ، وفي الاثناء حضر اللص وشاهد الجاكيت معتقدا انه سيغنم بسرقة أخرى، وعندما اقترب من الجاكيت وبدأ بتفتيشه عثر على ساعة يد، عندها انقض عليه المصلون وامسكوا به، حيث اعترف بالسرقة ووعدهم بإعادة المسروقات السابقة، واثناء انتظار الشرطة، تمكن اللص من مباغتتهم والفرار.وحسب قرار الحكم، فإن اللص تمكن من توسيط احد الاشخاص وإعادة مبلغ 300 دينار التي سرقها في اليوم الاول للمشتكي.