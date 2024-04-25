الخميس 25 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غبار وأمطار رعدية وحرارة مرتفعة.. تعرفوا على تقلبات الطقس الأسبوع المقبل

طقس خماسيني في الأردن - (أرشيفية)
طقس خماسيني في الأردن - (أرشيفية)
يتأثر الأردن اليوم الخميس بمنخفض جوي خماسيني، وتصل الأجواء الحارّة إلى ذروتها مع تزايد نسب الغبار في الأجواء، بحسب موقع "طقس العرب".
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ودعا الموقع إلى تجنب التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس، وعدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، وعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل المركبات المغلقة لفترات طويلة، والتخلص من السجائر بشكل صحيح، لمنع اشتعال الحرائق، وضرورة الانتباه لمرضى الجهاز التنفسي والعيون جراء ارتفاع تركيز الغبار في الأجواء بنسب متفاوتة.

ويطرأ انخفاض على الحرارة غدا الجمعة، وتكون الأجواء دافئة إلى حارة نسبياً، والرياح نشطة مثيرة للغبار مع ساعات العصر والمساء في بعض المناطق، كما يحتمل هطول زخات من الأمطار ليلاً في أجزاء من جنوب المملكة.

أما السبت فتؤثر على المملكة حالة من عدم الاستقرار الجوي، خصوصا مع ساعات العصر والمساء، وتسقط زخات أمطار رعدية أحياناً، وتكون الرياح نشطة مثيرة للغبار في مناطق مختلفة.

وتتجدد الأحد فرص الأمطار في مناطق مختلفة، وبالأخص مع ساعات العصر والمساء، وتكون غزيرة في بعض المناطق الجنوبية.

ويتزايد تأثر المملكة بالأحوال الجوية غير المستقرة يوم الاثنين، مع توقعات بهطول زخات رعدية في مناطق مختلفة تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بتساقط زخات البرد وتشكل السيول وهبوب رياح نشطة مثيرة للغبار.

وتاليا أبرز الظواهر الجوية المتوقعة يوم الاثنين:

- تتميز الأحوال الجوية غير المستقرة بعشوائية تأثيرها وعدم انتظام هطول الأمطار كما في المنخفضات الجوية الشتوية.

- نشاط مفاجئ على سرعة الرياح أثناء عبور السحب الركامية وتعمل على إثارة الأتربة والغبار.

- ارتفاع تركيز الغبار في الأجواء، ما يؤثر سلباً على مرضى الجهاز التنفسي والعيون.

- غزارة الأمطار في نطاقات محدودة وتكون مصحوبة بالصواعق أحياناً.

- الانتباه من فرصة تشكل السيول وحدوث التجمعات المائية في بعض الفترات.

- الانتباه من احتمال تساقط زخات البرد في بعض الأوقات والذي قد يكون كثيفا في بعض الأوقات. والله أعلم.
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