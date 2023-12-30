غياب للأفق السياسي.. 6 جبهات تغرق الاحتلال وتحرج داعميه

محمود الطراونة

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يرتفع منسوب مخاوف الكيان مع مرور الوقت، لجهة تطور الأوضاع في قطاع غزة، والخسائر التي تكبدها له حركة المقاومة الإسلامية- حماس، وبقية مجموعات المقاومة الفلسطينية، وما قد يحدثه اتساع رقعة الحرب في شمال فلسطين المحتلة مع حزب الله اللبناني.هذه الرقعة من المخاوف التي تتسع أمام كيان لم يتوقف من أكثر من شهرين عن قصف قطاع غزة، بما يعادل حجم قنبلتين ذريتين، فشل في الانتهاء من حماس التي ما تزال مستمرة، بوضعه أمام أعمالها القتالية، وتذكيره بامتلاكها قدرات تكتيكية وعسكرية في الميدان، آخرها تنفيذ رشقة صواريخ الجمعة الماضية.وهذا يعني إن إنهاء الحرب الوحشية على قطاع غزة، أو وقفها، ما تزال معضلة لهذا الكيان الذي تؤكد بعض التقديرات أن حماس ستبقى بعد هذه الحرب الضارية، وأنها ما تزال تحافظ على جزء كبير من بنيتها كتنظيم مسلح، وتتمتع بخزان بشري يمتد تأييده إلى الضفة الغربية، كما أن قدرتها العسكرية واللوجستية في بناء الأنفاق قائمة، وهذا يعني أيضا أنها بعد انتهاء الحرب، قادرة على بناء قدراتها وإعادة إنتاج نفسها من جديد، وأنها تمتلك المفردات الهجومية في إمكانية تكرار "7 أكتوبر" الذي سيبقى كابوسا يطارد الكيان.على الجبهة الشمالية للكيان، يكاد حزب الله، أن يطبق على صدر جيش الكيان هناك، فهو يرفض الانسحاب من جنوب الليطاني إلى شماله، مع استمراره في إطلاق الصواريخ لتدك مستوطنات الكيان، المشغول بمخاوف عن كيفية عدم توسيع الحرب، وهو هاجس مقلق لحلفائه الأميركان، وكيفية ضمان عودة النازحين، أكان إلى الشمال أو إلى غلاف غزة.فأين تكمن معضلة الاحتلال الصهيوني: هل هي عند حماس أم لدى حزب الله اللبناني، أم كلاهما؟.لا يتجاهل الاحتلال أن هناك معضلة أكبر أيضا في الضفة الغربية، وتصاعد وتيرة مواجهات الفصائل الفلسطينية، وتنويع تكتيكاتها ضد قوات الاحتلال والمستوطنين، وان مجموعات مثل: عرين الاسود وكتائب جنين وبلاطة وطولكرم، وغيرها، تعمل في نطاق مفتوح رغم التضييق الذي تواجهه، ما يلقي بظلال انتفاضة ثالثة على الساحة الفلسطينية، وهذا بدوره سيقود الى اتساع رقعة الحرب.بموازاة ذلك، يبقى المشهد في الكيان معقدا، تسيطر عليه حالة انقسام في "كابينت الحرب"، بخاصة بعد فشل قادة الكيان بالإعلان عن تحقيق أي من أهداف حربهم الوحشية على القطاع، وهذا بدوره دفع رؤساء سابقين لحكومة الاحتلال، الى الانقضاض على رئيس الوزراء الصهيوني المتطرف بنيامين نتنياهو وفريق حكومته، ما ينعكس على نحو مباشر على طاولة مفاوضات الأسرى، بين المقاومة ووسطاء الاحتلال، أو أي تسوية سلمية شاملة، يرفضها الكيان، وسط إصرار حماس على وقف كامل للحرب قبل الحديث عن أي عملية تبادل للأسرى.ووفق هذه المعطيات، لا أفق لحل سياسي، ولم يخرج الاحتلال المنشغل في تعقيدات مشاغله الداخلية المركبة، بموقف يدفعه للإعلان عن إبداء استعداده لدعم أي حل سياسي، لكن هذا الأمر يجعل الأطراف الدولية وتحديدا أميركا، منشغلة تحت ضغط الوقت في كيفية فرض حل سياسي ووقف لإطلاق النار ولو "من بوابة مجلس الأمن"، لضمان إخراج الكيان من مأزقه، حسب خبراء سياسيين.في هذا الصدد، يرى أستاذ العلوم السياسية د. حسن المومني، ان التسوية السياسية الشاملة، ما تزال بعيدة، حتى لو هيأت الظروف لها وفي إطار "الفكر الرغائبي"، فإنه لا بد من خلق ظروف داخل الكيان تتيح التسوية، وخلق تغيير جذري يدفع الى قبولها، وهذا غير متوقع.وأضاف المومني، أن 7 أكتوبر، أثر وسيؤثر على سياسة الكيان وديناميكياته، فيما ترى عقدة السياسة له، والمتمثلة بنتنياهو وائتلافه، المسألة مسألة حياة أو موت، لذا يعملون جاهدين بالوسائل كافة، لإعاقة أي عملية سياسية، بالإضافة لرغبتهم المجنونة بالوصول الى تحقيق أي إنجازات عسكرية على الأرض، قبل البدء بأي عملية سياسية، بخاصة وأنه لم تبرز حتى الآن، معارضة صهيونية داخلية ذات معنى حقيقي، تعلن عن رفض سياسات الحكومة الراهنة، بينما يتحد الكل والحرب مستمرة.أما الإشكالية الثانية وفقا للمومني، فتفيد بانه لا بد من اصلاح النظام السياسي الفلسطيني، فـ7 اكتوبر، عمق التعقيد في النظام الفلسطيني الرسمي، والعقدة هنا "هل ستكون حماس جزءا منه"، بخاصة أن من يؤيد السلطة يتحدث عن ضرورة إصلاحها، غير أنه لم يتبلور أي موقف فلسطيني مؤثر بهذا الخصوص.الإشكالية الثالثة، أيضا هي، أن الموقف الأميركي لم يغادر مربع التأييد الكامل للكيان، برغم الخلاف بين إدارتي الرئيس الأميركي جو بايدن ونتنياهو، فالولايات المتحدة لم تستخدم نفوذها وخططها، وما تزال في حالة توازن بشكل كبير، بخاصة مع قرب انتخابات الرئاسة الأميركية.أما بشأن جبهة جنوب لبنان، والحديث للمومني، فانه اذا كانت حماس استطاعت خلق جبهة كبيرة للكيان، فحزب الله اقوى بكثير، إذا ما تطورت الحرب، لذلك تبذل الولايات المتحدة جهودا ماراثونية لتحييد حزب الله، ويدور حديث حاليا عن ترسيم للحدود، والعمل على المسار الدبلوماسي للعودة الى تنفيذ قرار الامم المتحدة الذي صدر عقب مواجهات عام 2006.ولفت إلى أن المشاغلة العسكرية في هذا الأمر، تتضارب فيها الاولويات، فهل: ايقاف الحرب في غزة حل؟ وبالتالي فإن المشكلة لم تنته بعد، بينما ستظهر الصدمة في غزة بعد الكشف عن الحالة التدميرية التي أوقعها القصف الوحشي على القطاع.وأضاف، قد تنجح الجهود الاميركية والعالمية في كبح المواجهة بين حزب الله والكيان، لأن أميركا لا تريد مواجهة شاملة مع الحزب، لذلك تركز على الموقف الدبلوماسي والسياسي باعتباره الأكثر أهمية.وأكد أن حالة عدم اليقين الصهيونية والأميركية، والتطورات المعقدة ميدانيا وعدم وجود خريطة طريق لفكفكة الأمور، تطرح أكثر من مقترح وسيناريو على طاولة البحث، بينها المقترحات المصرية والقطرية والفرنسية، لكنها جميعها لم تقدم رسميا، أو جاء بعضها مجتزأ، يتعلق بالأسرى وهدن صغيرة وغير منتج.أستاذ العلوم السياسية د. محمد مصالحة، قال ان الموقف الذي يمر به نتنياهو وحكومته غير مسبوق، فلا البيئة الداخلية في الكيان، ولا الاقليمية ولا الدولية، باتت تساعده، ويجد نفسه في ازمة، حبيس اليمين المتطرف المتمثل بوزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية الصهيوني بتسلئيل سموترش، اللذين يصران على ان يكونا الصقور في هذه الحكومة، والدفع بمزيد من العنف والقتل للشعب الفلسطيني، وبالتالي دفن أي فرصة للتسوية السياسية. هذا على مستوى الداخل الصهيوني.اما على مستوى الداخل الفلسطيني، يقول مصالحة، فما أنجزته المقاومة في غزة عبر 3 أشهر، فعل نضالي غير مسبوق، ولم يسبق للكيان ان واجه تنظيما مسلحا من الجانب الفلسطيني بهذه القوة، بالاضافة الى ما يجري في الضفة الغربية، الذي يتخذ حراكها النضالي حالة قريبة من الانتفاضة، إذ تحول جزء من شبابها إلى العودة للعمل الكفاحي المسلح.وتابع مصالحة، ثم مجيء حزب الله واستمراره بالمشاغلة الكثيفة بالنيران، الى جانب ما يحصل على الجبهتين: السورية وباب المندب من الحوثيين، فكل ذلك جعل الكيان في مأزق من الصعب الخروج منه.وقال تدخل البيئة الدولية بتأثيرها على مجمل حركة الكيان، فالكيان لم يعد يجد بيئة دولية مناسبة لأطروحاته، بعدما شهد ارتكاباته في غزة، وهناك من يرى بأن الولايات المتحدة تعيد النظر في مستوى تسليح الكيان، بعد أن أخفق بإنجاز مهامه العسكرية، وفق التوقيت التي منحته إياه اميركا.وهذا وفقا للمصالحة، يعني أن نتنياهو أسير للمرحلة، برغم إصراره على الوجود في معترك السلطة، بالرغم من أن إمكانياته محدودة في هذا المجال، ولا وجود لأي أفق سياسي يمكنه من إيجاد أي حلول.وأضاف، في الحقيقة، ليس هناك أي مخرج في هذه الحرب، إلا باتخاذ قرارات دولية يستطيع نتنياهو الخروج منها بأقل الإصابات، وهذا الدور يمكن أن تلعبه أميركا، بحيث يصدر قرار عن مجلس الأمن ينهيها في غزة، وبدء عملية سياسية، باعتبار أن هذا المخرج.وبين مصالحة، أنه ربما يترتب على ذلك ايضا، ان يكون الكيان في ازمة سياسية جديدة، عبر انقسامات او انتخابات جديدة، قد تؤثر على المستقبل السياسي للمنطقة.غير أن أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الاردنية د. محمد القطاطشة له رأي آخر، اذ يؤكد انه مع كل هذا الاختلاف الداخلي في الكيان والصراع بين المعارضة والحكومة اليمينية المتطرفة، إلا أن هناك إجماعا على إنهاء حماس، وإخراج حزب الله إلى شمال الليطاني.وأضاف القطاطشة، إن الخلاف الداخلي الصهيوني، يكمن في الآلية، والطريقة، سواء بمعارضة "لابيد أو باراك أو نتنياهو"، لكن التركيز على ملف الأسرى والتهجير والبطش بالفلسطينيين، محل توافق بينهم جميعا.ولفت، الى انه في ظل الدعم الاميركي والغربي اللامحدود، والصمت العربي، فان ما يجري حالة طبيعية في الكيان، إذ إن من الملاحظ ارتفاع وتيرة القتل والتدمير يوميا، برغم اعترافهم داخليا بحجم الإخفاق العسكري.وقال القطاطشة، إن نتنياهو يريد تسجيل اسمه على صفحات التاريخ، بأنه أنهى معضلتي الشمال والجنوب، المتمثلتين بحزب الله وحماس، بينما يتماهى الغرب مع إصراره على القتل والدمار، وفي النهاية من سيتسلم سدة الحكم بعده، سيستكمل المهمة.وبين أنه لا يوجد من يتحدث عن حل الدولتين في الكيان الصهيوني حتى عند أحزاب اليسار، التي كانت تتحدث سابقا عن الوئام وحل الدولتين، فقد باتت حاليا ترفضه، وتقول بالفم الملآن لن يكون هناك حل للدولتين.