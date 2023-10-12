فاعليات أكاديمية وشعبية تندد بجرائم الاحتلال في قطاع غزة

اضافة اعلان

انطلقت فعاليات تضامنية مع الفلسطينيين في قطاع غزة في عمان والمحافظات، منددة بالهجمة البربرية على قاطني القطاع، وما ترتكبه قوات الاجرام الصهيوني، المدعومة من الغرب من جرائم وحشية بحق المواطنين الآمنين.وكان الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة، دعا الأردنيين للمشاركة بما وصفها بالمسيرة "المليونية"، التي ستنطلق اليوم في وسط البلد نصرة لغزة.جاء ذلك خلال وقفة تضامنية مع غزة وعملية "طوفان الأقصى"، نظمتها الحركة الإسلامية في منطقة صويلح أمام مسجد الجامعة الأردنية، أول من امس، تحت شعار "سنأتيكم بطوفان هادر"، شاركت فيها حراكات وأحزاب إسلامية.وأشاد العضايلة في كلمته بمعنويات كتائب عز الدين القسام العالية، برغم رد الاحتلال الصهيوني الهمجي البربري على عملية طوفان الأقصى، بقصف أهالي القطاع.وأشار الى أن ما صرح به الرئيس الأميركي جو بايدن، حول وقوف أميركا المطلق مع الاحتلال، مجرد محاولات ترهيب، تنتهج "نظرية الرعب"، وهي محاولات "بائسة وستفشل".كما سخر من رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نيتنياهو وقال "إن محاولات رفعك لمعنويات جيشك بقتل المدنيين لن تفلح، فقد وقعت الواقعة وانهار جيشكم".واعتبر بان ما يجري على أرض فلسطين يمس الأردن، داعيا الى النظر بجدية لتصريح المتطرف نيتناهو الأخير، وفيه تحدث عن توجه الى تغيير المنطقة العربية، ورأى أن مثل هذا الخطاب، يحمل في طياته ما ينادي به المتطرفون الصهاينة من تطبيق لخطة "الوطن البديل"، داعيا الى عدم انتظار ما يجري على ارض القطاع، فـ"ماذا ننتظر؟ أن يحقق الاحتلال مخططه بعمليات تهجير الفلسطينيين الى مصر والأردن؟".كما طالب العضايلة الأردنيين بـ"أن يفيضوا بمواقفهم، ومساندتهم للفلسطينيين، فأهل الأردن أهل قضية وأهل الأقصى" معتبرا بأن معركة "طوفان الأقصى.. مشروع الأمة ومشروع التغيير".الى ذلك، نفذ طلبة في الجامعة الأردنية، وقفة احتجاجية تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في القطاع والأراضي الفلسطينية، معبرين عن وقوفهم وتضامنهم مع الفلسطينيين.كما رفعوا شعارات تشجب وتستنكر ما يرتكبه الصهاينة من جرائم ضد أهالي القطاع، مطالبين بوقف كافة أشكال التجاوز والاقتحامات للمسجد الأقصى، ووقف بناء المستوطنات.واستذكر الطلبة، خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني أول من أمس، وفيه أكد ألا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، بما يمكن الفلسطينيين من نيل حقوقه كاملة غير منقوصة.وعبر الطلبة عن التفافهم ودعمهم المطلق للجهود التي يبذلها جلالة الملك دفاعا عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والحياة، وتصديه الحازم لجميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية التي تستهدف حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.وفي جامعة "اليرموك" بإربد، نظمت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة، وقفة تضامنية نصرة للأقصى الشريف، ودعما لصمود ومقاومة الفلسطينيين، شارك فيها الطلبة وأعضاء من الهيئة التدريسية، عبروا فيها عن استنكارهم ورفضهم للعدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية، ودعمهم للشعب الفلسطيني المقاوم للاحتلال.ورفع المشاركون في الوقفة التي أقيمت أمام مبنى عمادة شؤون الطلبة بالجامعة، العلمين الأردني والفلسطيني، ولافتات تحمل عبارات مناصرة للأقصى الشريف، وتستنكر العدوان الصهيوني على القطاع، وهتفوا بالحرية والتحرير لأشقائهم الفلسطينيين.وأكد عميد شؤون الطلبة في الجامعة د. معتصم شطناوي في كلمة له، أن أسرة الجامعة، أساتذة وإداريين وطلبة، تستنكر هذا العدوان، وتقول: لا وألف لا لما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية والشعب الأعزل من تجاوزات واعتداءات وحرب لا هوادة فيها.وشدد على أن هذه الوقفة، رسالة تأييد، نريد لها أن تصل مباشرة إلى إخواننا المرابطين في فلسطين، لندعم صمودهم وتضحياتهم.وأشاد بصمود الشعب العربي الفلسطيني المستمر في نضاله وكفاحه وجهاده، دفاعا عن أرض فلسطين، إلى أن تسترد الأرض وتتحرر فلسطين ويقيم الفلسطينيون دولتهم الحرة المستقلة على ترابهم الوطني.وأكد الشطناوي على حجم الجهد السياسي والدبلوماسي المكثف الذي قام ويقوم به الأردن، بقيادة جلالة الملك، لنصرة القضية الفلسطينية، الذي يحرص دوما على إعادة القضية الفلسطينية إلى واجهة الأحداث الدولية الكبيرة في المحافل الدولية.وأشار إلى ما يقوم به جلالة الملك بشأن ملف الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، إذ يكاد الأردن ينفرد اليوم بحمل راية الدفاع عن المسجد الأقصى سياسيا واقتصاديا ورعاية.كما ألقى طلبة من الجامعة، كلمات أكدوا فيها أهمية ما تقوم به المقاومة الفلسطينية دفاعا عن المسجد الأقصى المبارك، مسرى قائد الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، معبرين عن رفضهم واستنكارهم وإدانتهم لهذا العدوان الغاشم على القطاع.كما أشاد مجلس محافظة الزرقاء بجهود يقودها جلالة الملك والحكومة الأردنية، لوقف التصعيد والعدوان على القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.ودعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات عبر المعابر وإنهاء احتلال القطاع والضفة الغربية، وتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي. وطالب المجلس في بيان امس، الدول العربية للتدخل لوقف الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية عبر التحرك الدبلوماسي، معتبرا بأن ما يجري في الضفة والقطاع، استمرار للنهج الذي يمارسه الاحتلال تجاه سكان القطاع والضفة.واستنكر المجلس جرائم سلطات الاحتلال في الضفة والقطاع، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف آلة الحرب ووقف قتل المدنيين الأبرياء والاعتداءات المستمرة على البيوت والمساجد والمؤسسات العامة في القطاع غزة وقطع المياه والكهرباء عن المواطنين العزل.من جانبها، أكّدت جمعية معهد "تضامن" النساء الأردني، أن الأردن قيادة وشعبا لم ولن يتخلى عن دوره التاريخي في الحفاظ على المقدسات، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.وجدّدت "تضامن" في بيان لها، تأكيدها على الدور التاريخي للوصاية الهاشمية على المقدسات، مشيرة الى ما قاله جلالة الملك في خطاب العرش السامي في مجلس الأمة أول من أمس، "ستبقى بوصلتنا فلسطين، وتاجها القدس الشريف، ولن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضيتها العادلة، حتى يستعيد الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه كاملة، لتنعم منطقتنا وشعوبنا كلها بالسلام الذي هو حق وضرورة لنا جميعا".كما أشارت "تضامن" الى تأكيد جلالته "أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية حاليا من تصعيد خطير وأعمال عنف وعدوان ما هي إلا دليل يؤكد مجددا أن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ليحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنتهي دوامات القتل التي يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء".واستنكرت منع الإغاثة الإنسانية والخدمات والإمدادات الحيوية لقطاع غزة، معتبرة ذلك إحدى جرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال على القطاع.واعتبرت "تضامن"، أن ما تقوم به قوات الاحتلال؛ من قطع الطرقات واستهداف المدنيين والبنى التحتية وجميع الخدمات الأساسية، وحرمان المدنيين من أبسط حقوق الحياة الأساسية، وقطع المياه والكهرباء وإمدادات الغذاء وفرض الحصار على القطاع، ومنع طواقم الإسعافمن الوصول إلى الجرحى، يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان والأخلاق العامة والدينية والإنسانية التي تنافي الشرائع السماوية ومجمل المعايير الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.