فاعليات نيابية وصحية تؤكد وقوفها إلى جانب الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال

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أكدت لجان وكتل نيابية، وفاعليات وطنية في بيانات لها، وقوفها مع الحق الفلسطيني، مطالبة بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، وحل قضيته، وتمكينه من بناء دولته المستقلة.جاء هذه الاجتماعات على وقع عملية "طوفان الأقصى"، وما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم بحق قطاع غزة.رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية خلدون حينا، قال إن ما يجري في الأراضي الفلسطينية، انعكاس لممارسات حكومة الاحتلال المتطرفة، وانتهاكاتها للمقدسات في القدس الشريف.وأضاف حينا لدى استقباله سفير الفاتيكان في عمان المونسينيور جيوفاني بيترو دالتوزو، أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة أخيرا، أكد أن أي تأخير في تحقيق السلام الشامل والعادل وحل الدولتين يتسبب بازدياد العنف والصراع، لافتا إلى أن العام الحالي، هو الأكثر عنفا ودمويا بالنسبة للفلسطينيين.وتابع حينا، إن جلالة الملك تساءل كيف للناس أن يثقوا بالعدالة، بينما يستمر بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي والتعدي على حقوق الأهالي والأشقاء الفلسطينيين.وحول ما يجري في قطاع غزة، أكد حينا أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، ما تزال تمارس انتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتجرف المدن والمخيمات الفلسطينية، وتعتقل المدنيين والأطفال والنساء.من جهتهم، أكدت اللجنة، أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، داعين في الوقت نفسه إلى ضرورة تعزيز السياحة الدينية وزيارة المغطس.من ناحيته، أكد دالتوزو أن الأردن يشكل نموذجا للتعايش الديني، مثمنا الدور الذي يقوم به جلالة الملك في تعزيز هذا التعايش، موضحا أن الفاتيكان يؤمن بالحوار لحل جميع القضايا والصراعات التي تمر بها المنطقة، وعلى رأسها الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، مشددا على "أن الأردن من أكثر الدول سلما في المنطقة.. وهذا من صالح العالم ككل".كتلة المستقبل النيابية، أكدت، تضامنها ووقوفها مع الأشقاء الفلسطينيين حتى نيل حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشريف، داعية لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاكاته المستمرة للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.وأشارت إلى أن ما يجري في غزة هو نتاج سياسات وانتهاكات حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، والمستمرة بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، والتي ستجر المنطقة إلى مزيد من الفوضى والعنف والتوتر.وأكدت دعمها للجهود التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه القضية الفلسطينية، والداعية دوما إلى إطلاق مفاوضات جادة وشاملة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.كما طالبت كتلة الائتلاف الوطني النيابية، المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والبرلمانات العالمية، بضرورة التحرك العاجل والفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل.ودانت جرائم قوات الاحتلال في قطاع غزة، وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاكاتها المستمرة للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.وأكدت وقوفها مع الأشقاء الفلسطينيين، مبينة أن جرائم الاحتلال لن توقف الشعب الفلسطيني عن مساعيه لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.وشددت كتلة العدالة النيابية، على وقوفها التام مع الحق الفلسطيني بدفاعه المشروع عن حقوقه المطلقة بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وحقه بالدفاع عن نفسه.وقالت، إن ما قدمه جلالة الملك عبدالله الثاني في خطابه من رسائل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أخيرا، تضمنت تحذيرات واضحة بأن التقاعس بالسير في حل القضية الفلسطينية سيزيد العنف، ما يؤثر سلبا على منظومة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.وأكدت، أن الجميع يقف مع الأشقاء الفلسطينيين بنضالهم المشروع، مستنكرة في الوقت نفسه العدوان الغاشم والممارسات اللإنسانية التي يقوم بها الاحتلال في غزة.وقالت، إن ما يحدث من مستجدات في قطاع غزة من قتل للمدنيين العزل، إنما هو انعكاس لحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، والتي ستجر المنطقة لمزيد من التأزيم وتقوض مساعي السلام.ودانت العدوان الغاشم وانتهاكات حكومته اليمينية المتطرفة، للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدة أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي حافظت على هوية المدينة الزماني والمكاني.وطالبت الكتلة، المجتمع الدولي بضرورة الابتعاد عن الكيل بمكيالين، داعية إلى ضرورة دعم الحق الفلسطيني ووقف كل الاعتداءات والممارسات التي يقوم بها الاحتلال بحق غزة وأهلها.كما دانت جمعية المستشفيات الخاصة، العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن قتل الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير المباني السكنية والبنية التحتية في غزة، يمثل جريمة حرب وعملية إبادة جماعية.وقالت الجمعية، إنه على أثر الأحداث المؤسفة التي أصابت الأهل في فلسطين المحتلة، اجتمع مجلس إدارة جمعية المستشفيات الخاصة لبحث سبل تقديم الدعم للأهل في القطاع.ودعت لإيجاد آلية للمساهمة بسد النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وما يمكن تقديمه من مساعدات في ظل هذه الظروف القاسية والوضع الصحي المتردي الذي يعيشه أهلنا الصامدون في فلسطين.وأعلنت استعدادها لعلاج أكبر قدر ممكن من جرحى القطاع، وتقديم المستلزمات الطبية والأدوية الحيوية وإرسالها للمستشفيات الفلسطينية في غزة.وأشار البيان إلى أن الجمعية، تنسق مع الجهات المعنية لتأمين إدخال الأدوية والمساعدات الطبية التي ستتبرع بها المستشفيات الخاصة للقطاع، مثلما ستنظم حملات تبرع بالدم، ويجري التنسيق حاليا مع نقابتي الأطباء والصيادلة الأردنية ولجنة مساندة القطاع الصحي في غزة، لتحديد الاحتياجات الملحة وإعطاء الأولوية لها، والإسراع بإيصال المساعدات وإخراج الجرحى للعلاج في المستشفيات الخاصة، بالتنسيق مع المستشفى الميداني الأردني والخدمات الطبية الملكية الأردنية، لا سيما وأن القطاع يعاني من حصار بري وبحري وجوي.وثمن رئيس مجلس الإدارة الدكتور نائل مصالحة، وأعضاء المجلس، ما يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني، من دعم ومساندة للأشقاء في فلسطين.ودعا جميع القطاعات، خاصة القطاع الصحي في الأردن وفي الدول العربية والإسلامية، إلى الوقوف إلى جانب أبناء قطاع غزة وتوفير مختلف أشكال الدعم لتخفيف معاناتهم ومساعدتهم لتجاوز هذه المحنة.-(بترا)