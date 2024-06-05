 
الأربعاء 05 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فحص 225 مركبة في ثاني أيام عمل للترخيص المتنقل بعد أوقات الدوام الرسمي

الترخيص المتنقل (بنوصلك) - (أرشيفية)
الترخيص المتنقل (بنوصلك) - (أرشيفية)
أكدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات ليل الثلاثاء/ الأربعاء، فحص 225 مركبة وإجراء 206 معامله مختلفة في ثاني أيام عمل لمحطة الفحص المتنقل في حدائق الحسين بعد أوقات الدوام الرسمي.اضافة اعلان

وكانت الإدارة أعلنت، الاثنين، توسيع خدماتها المقدّمة للمواطنين من خدمات ترخيص وفحص فني إلى ما بعد ساعات العمل الرسمي، حيث ستقدم تلك الخدمات من خلال محطة الترخيص المتنقل في حدائق الحسين في العاصمة من الساعة الثالثة عصراً وحتى التاسعة مساءً يومياً باستثناء يومي الجمعة والسبت.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي وأمانة عمان الكبرى والاتحاد العام لشركات التأمين، لتكون إحدى الخدمات التابعة لمركز الخدمات الحكومي الشامل في عمّان.

ويعد إطلاق هذه الخدمة في العاصمة بداية لتوسيعها في عدد من محافظات ومناطق المملكة بحسب الدراسات والحاجة لها.

يشار إلى أن خدمات الترخيص المتنقل تقدم معظم خدمات الترخيص من فحص فنّي وتجديد رخص المركبات ورخص القيادة والرهن وفك الرهن ونقل الملكية وغيرها من الخدمات.
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