فعاليات تضامنية مع غزة في عمان وإربد

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في وقت استيقظ فيه الأردنيون على أخبار عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة المقاومة الاسلامية في فلسطين (حماس) في مباغتتها لجنود الاحتلال الاسرائيلي في غلاف قطاع غزة، والاشتباك مع قواته في المستوطنات، تشكلت تجمعات مناصرة للمقاومة في منطقة الرابية، بمحاذاة مسجد الكالوتي، ومواقع أخرى في عمان، هتفت للحق الفلسطيني والانتصار له.كما نظمت النقابات المهنية في اربد أمس، أمام مجمع النقابات المهنية وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطني.وقال رئيس فرع نقابة المهندسين د. جهاد الردايدة، إن صمود الشعب الفلسطيني على أرضه هو بوابة التحرير لإقامة الدولة الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية التي تتعرض لانتهاكات وممارسات أحادية الجانب من قبل المستوطنين والمتطرفين تحت غطاء أمني.وفي عمان دعت النقابات المهنية الى وقفة تضامينة ظهرا، مع غزة والفلسطينيين في مواجهة العدوان الاحتلالي على غزة.وفي هذا النطاق، أكد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين دعمه المطلق لعملية طوفان الأقصى التي هي نتاج الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للحرم القدسي الشريف والاعتداءات الممنهجة على الشعب الفلسطيني الأعزل.وأوضح المجلس في بيان له، أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية هو جزء من الرد على جرائم الاحتلال البشعة والمستوطنين واقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء المتواصل على المقدسات والأعراض، وتأكيد جديد على إرادة الشعب ‏الفلسطيني.ودعا المجلس، أعضاء الهيئة العامة إلى نصرة المقاومة الفلسطينية والمشاركة في مختلف الفعاليات الداعمة للحق الفلسطيني، والتي تنظمها النقابة وغيرها من النقابات المهنية.وأعلن المجلس، أنه في حالة استعداد مستمر لمتابعة الأوضاع في فلسطين المحتلة، واتخاذ ما يلزم بالتعاون مع النقابات الأخرى، لدعم الأهل في فلسطين بمعركة الصمود والتحرير.وشدد على دعمه للشعب الفلسطيني في المحافل العربية والدولية كافة.ودعا نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة، الأمتين العربية والإسلامية والعالم، إلى إعلان التأييد ‏والدعم للشعب الفلسطيني وتأكيد وحدتها بالقول والفعل.أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، قال إن ما يجري في فلسطين المحتلة هو ترجمة لنتائج سياسة الابرتهايد الإسرائيلية، بما في ذلك إجراءات وتعنت الحكومة اليمينية عبر إطلاق يد المستوطنين وتجاوز حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.وأضاف في تصريح لـ(بترا)، أن استمرار إسرائيل بتجويع وقتل وأسر وحصار أهالي فلسطين كعقوبة جماعية لمطالبتهم تقرير مصيرهم، لن تقود المنطقة إلا نحو الدمار.وأكد أن الاستقرار والسلام لا يمكن لإسرائيل تحقيقهما إلا عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتحقيق سلام حقيقي وواقعي يرتكز إلى العدالة التاريخية والقانونية للحق الفلسطيني.وأوضح أن ما يجري من أحداث كان من أسبابه أيضا وجود آلاف الأسرى والمعتقلين من النساء والشيوخ والأطفال في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن هناك مسؤولية أخلاقية وقانونية اليوم لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف جرائم إسرائيل والضغط عليها للالتزام بالشرعية الدولية.وذكر كنعان العالم بدعوات جلالة الملك عبد الله الثاني بأن إنهاء الاحتلال واحترام المقدسات الإسلامية والمسيحية وحل الدولتين هو الطريق الوحيد إذا أرادت حكومة إسرائيل السلام، وتحذير جلالته من خطورة التصرفات الاستفزازية وأثرها في تصعيد الساحة الإقليمية والدولية.وشدد على أن الأردن؛ شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، سيبقى الدرع والسند لصمود ونضال الأهل المشروع في فلسطين. -(بترا)