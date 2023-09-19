الثلاثاء 19 أيلول 2023
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فيديو توعوي للتعامل مع الزلازل

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زلزال
نشر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، اليوم الثلاثاء، مادة توعوية للتعامل مع الزلازل ضمن فعاليات تمرين درب الأمان (3).
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