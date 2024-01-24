في ظل الأزمة المعيشية للعمال.. هل سيفتح "الأدنى للأجور" الباب لتحسينها؟

هبة العيساوي

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ما يزال ملف الحد الأدنى للأجور، يثير تساؤلات العمال، في ظل تصاعد صعوبة أوضاعهم المعيشية، الى جانب عدم انعقاد اللجنة الثلاثية لشؤون العمل العام الحالي، وانتظار انعقادها العام المقبل، وفق تنفيذ قرار اللجنة المتعلق بزيادة نسب التضخم على الحد الأدنى للأجور مطلع العام 2025.ويأتي السجال حول رفع الحد الأدنى للأجور، في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيشها العمال والمواطنون، جراء ما لحق الاقتصاد المحلي والعالمي من تبعات جائحة كورونا، الى جانب مجريات الاحداث في المنطقة، وآخرها الحرب الصهيونية على غزة.رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، قال إن النظام الخاص باللجنة، أكد أن الدعوة لعقد الاجتماع وتحديد جدول اعمال اللجنة، يكون بقرار من وزير العمل. لافتا الى أن اللجنة قررت في شباط (فبراير) العام الماضي، الابقاء على الحد الأدنى للأجور عند 260 ديناراً للعام الحالي.وأشار الى أن ما ورد في القرار، يتبلور في إعادة نظر اللجنة بالحد الأدنى بداية العام المقبل لاحتسابه، وزيادته بإضافة نسب التضخم تراكمياً للسنوات 2022 - 2024.وأوضح المعايطة، أن مطالبات الاتحاد برفع الحد الأدنى مستمرة منذ سنوات سابقة، سعيا لأن تنسجم مع نسب التضخم وخط الفقر، لتحقيق مستوى يلبي متطلبات عيش كريم في ظل الظروف الحالية، مشددا على أهمية تنفيذ قرار اللجنة المتعلق بزيادة نسب التضخم على الحد الأدنى للأجور مطلع العام 2025.خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، رأى أن الحكومة الحالية تصر على عدم رفع الحد الأدنى للأجور، بالرغم من أنه استحقاق قانوني بموجب الفقرة "ب" من المادة "52" من قانون العمل، مؤكدا أن الحكومة تؤجل القرار برغم أنه متوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي التي دعت إلى رفع دخل المواطن بنسبة 3 % سنوياً.واستهجن من عدم اتخاذ قرار رفع الحد الأدنى، مع أنه يضخ مزيدا من الأموال في الاقتصاد، عبر زيادة إنفاق العمال ذوي الحد الأدنى للأجور وعائلاتهم على الأساسيات، فيرفع من مستوى إنفاقهم الاستهلاكي، ما يستفيد معه البائع والصانع والزارع.وبين الصبيحي أن اتخاذ القرار، يفيد المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ويرفع من إيراداتها التأمينية، ويدعم النشاط الاستثماري لأموالها، ما يفيد الاقتصاد الوطني، ويعزز نموه، ويفتح مزيدا من الفرص للعمل.وأكد أن مساعدة المواطن اقتصاديا، هي تنفيذ للتوجيهات الملكية السامية المتكررة للحكومات بتحسين معيشة المواطن، ورفع الحد الأدنى يشكّل دعامة لذلك، ولو بأقل درجات الممكن.ورأى أن يحفّز العمال الأردنيين على الانتقال من العمل في القطاعات غير المنظمة للقطاعات المنظّمة، لكي يحظوا بالحماية والحقوق المنصوص عليها بالتشريعات، ومنها الحد الأدنى للاجور، والأهم برأيه، أن القرار يحد من الفقر ويخفف من حدته، ويحفّز على العمل، وهو ما دعت إليه الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2019-2025 ضمن محوري تمكين وتوفير فرص عمل لائقة للأردنيين.يشار إلى أنه وفي قرار ملزم سابق اتخذته اللجنة مستهل 2020 ووافقت عليه الحكومة السابقة ونشر في الجريدة الرسمية (العدد رقم 5687 تاريخ31-12-2020) بتاريخ 2020-2-24 ونشره في الجريدة الرسمية، ومضمونه رفع الحد الأدنى للأجور من 220 ديناراً إلى 260 ديناراً منذ مستهل 2021، على أن يربط الحد الأدنى المشار إليه وهو 260 ديناراً بزيادة سنوية مساوية لنسبة التضخم التي تسجّل في المملكة لسنة سابقة وذلك للسنوات: 2022، 2023، 2024، علماً بأنه لم تجر الزيادة لعام 2022 بسبب تداعيات جائحة كورونا، كما تراجعت الحكومة عن القرار للعامين 2023 و2024، وبالتالي ليس هناك ضمانات لعدم تراجع أي حكومة مقبلة عن قرار الحكومة الحالية برفع الحد الأدنى مطلع العام المقبل، بما يعادل نسب التضخم التراكمية للأعوام2022 - 2024.أستاذ الاقتصاد بجامعة اليرموكد. قاسم الحموري، قال إن الحد الأدنى من الأمور الفنية جدا في الاقتصاد، وليس هناك قدرة لأي فرد، بالغوص في العمق فيه، لأن له إيجابيات وسلبيات في الوقت نفسه، مبينا أن الأصل والعقلانية بأن يراعي متخذ القرار، أن تكون إيجابيات رفع الحد الأدنى للأجور أكبر من سلبياته.وأضاف الحموري، أن قيمة الحد الأدنى حاليا 260 دينارا، فلو جرى رفعه 20 دينارا أو 30 دينارا، فلن يحسن كثيرا من أوضاع العمال، لأنه ضئيل أصلا، مبينا أنه إذا ما نما الاقتصاد بمعدلات مرتفعة لفترة سنوات متتالية، فلن يفيد رفع الحد الأدنى.ورأى أنه إذا كانت الحكومة تهمها مصلحة المواطن ومستواه المعيشي، فيجب ألا تنظر إلى القطاع الخاص وترفع الحد الأدنى، ولكنها ترى بأن ذلك سيقلل من تنافسية هذا القطاع.وبالتالي وفقا للحموري، فإن الحل الأمثل في حال لم ترفع الحكومة الحد الأدنى، تخفيض نسبة ضريبة المبيعات بدلا من 16 % إلى 10 أو 8 % مثل العديد من الدول.ورأى أن تخفيض ضريبة المبيعات تهم كل مواطن، وقد يبدو في الظاهر بأن الحكومة على توافق مع القطاع الخاص وأرباب العمل بعدم رفع الحد الأدنى للأجور، لكن هذا الطرح الذي يشاع ليس دقيقا، مبينا أنه إذا كانت الحكومة تريد المصلحة العامة ومصلحة الطبقة الفقيرة، ولم ترفع الحد الأدنى، كما هو القرار، فيجب في المقابل أن تعمل على تخفيض ضريبة المبيعات.