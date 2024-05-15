الأربعاء 15 أيار 2024
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في نيسان.. إلحاق 35 طفلا بدور رعاية وتسليم 6 آخرين لأسر بديلة

التنمية
تقرير التنمية الاجتماعية لشهر نيسان

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الاربعاء ، تقريرها عن شهر نيسان الماضي 2024، رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها.


وبحسب التقرير، استقبلت 4919 معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقير، و 192 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 70 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة.

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ووفق التقرير رخصت الوزارة 9 حضانات، كما الحقت الوزارة 35 طفل في دور رعاية الأطفال الايوائية، وخروج 28 طفلا من دور الرعاية، فيما بلغ عدد الاطفال الذين تم تسليمهم لاسر بديلة 6 اطفال.


وبين التقرير انه تم استقبال 1683 معاملة إعفاء من رسوم تصريح العمل.
وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، بلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ 6351 جمعية،  وجرى تسجيل 12 جمعية محلية، وعدد طلبات تعديل الانظمة الاساسية للجمعيات 27 جمعية، وعدد الجمعيات التي تم حلها 73 جمعية، وبلغ عدد الجمعيات الحاصلة على انذار 9 جمعيات، وعدد الهيئات المؤقتة التي انهت اعمالها 9 هيئات، فيما بلغ عدد لجان الحل التي انهت اعمالها7 لجان.


وبلغ عدد الاحداث المستفيدين من خدمات دور تربية وتأهيل الاحداث التابعة للوزارة 161 حدثا.


وبينت بيانات التقرير لـــ أعمال صندوق المعونة الوطنية، ان عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة العادية والفورية بلغ  722 أسرة.

 

في حين بلغ عدد الأسر الاجمالي المستفيدة من برنامج المعونات المالية (الشهرية) 50910 أسرة، وبرنامج الدعم النقدي الموحد 179544 اسرة ، ووصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج معونات التأهيل الجسماني 46 أسرة، وعدد الاسر المستفيدة من برنامج التدريب 82 اسرة، وعدد الاسر المستفيدة من برنامج التشغيل 90 اسرة، وبلغت نسبة الاستجابة على الاتصالات التي وردت الى الصندوق  94 %.

 

وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 372 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 621 متسولًا ومتسولة.

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