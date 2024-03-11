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الإثنين 11 آذار 2024
1:43 م
قافلة مساعدات طبية وغذائية وإنسانية ترافق طواقم مستشفى خانيونس/ 2
قافلة مساعدات أردنية لأهالي غزة - (أرشيفية)
رافقت قافلة مساعدات طبية وغذائية وإنسانية مكونة من 28 شاحنة طواقم مستشفى خانيونس/ 2 إلى غزة.
ووُزّعت محتويات 5 منها على أهالي جنوب قطاع غزة.
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غزة
طوفان الاقصي
خانيونس
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