الأربعاء 02 آب 2023
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قانونا "السير والجرائم الإلكترونية" على طاولة النواب اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب
يعقد مجلس النواب جلسة الأربعاء، لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023، الذي أقرته لجنته القانونية مؤخرا.
ويبحث المجلس خلال جلسته التشريعية، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المعاد من مجلس الأعيان بعد أن أجرى تعديلات على 3 من مواده.اضافة اعلان
ويصوت مجلس النواب بعد الانتهاء من مناقشة المواد المختلف عليها مع الأعيان وفق خيارين، إما الإصرار على قراره السابق، أو الموافقة على قرار الأعيان، بحسب بيان للأعيان الثلاثاء.
وأعاد مجلس الأعيان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس النواب، بعد اجراء بعض التعديلات عليه، أبرزها الاستعاضة عن حرف (و) الوارد في المواد 15و 16و17 من مشروع القانون بحرف (أو)، ما يتيح للقاضي حرية اختيار الحكم على المدان بإحدى العقوبتين (الحبس أو الغرامة)، ومخالفة قرار النواب الذي وافق على جمع العقوبتين معا، فضلا عن تخفيض الأعيان للغرامة المالية الواردة بالمادة 16 بحيث أصبحت تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار، بخلاف قرار النواب الذي أبقاها بين 25 ألفا و50 ألف دينار.
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