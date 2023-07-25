الثلاثاء 25 تموز 2023
النسخة المطبوعة

قبيلات: تحديث العمل التربوي وتأسيس قواعد متينة للبناء المؤسسي

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان
وزارة التربية والتعليم
 أكدت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية د. نجوى قبيلات، أن التعليم قضية وطنية وحضارية، تحتاج لدراسة مستمرة للظروف التي تؤثر في قراراتنا التربوية، للوصول إلى سياسة تربوية قائمة على التخطيط الإستراتيجي، وتسهم بتحديث منظومة العمل التربوي، وتأسيس قواعد متينة لبناء مؤسسي قوي، يحقق نهوضا متكاملا في قطاع التعليم، وبما يتوافق مع متطلبات المرحلة.اضافة اعلان
جاء ذلك، خلال إطلاق "التربية" للخطة التشغيلية للبنية التحتية للمدارس 2023-2024 أمس، مندوبة عن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة. وبينت قبيلات أن الخطة، تطلق بالتعاون مع مشروع تعزيز الإدارة والتخطيط المدرسي الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لتحسين إدارة وتخطيط المدارس الأردنية، والارتقاء بمستوى جودة بيئتها، عبر تطوير قدرات وزارتي التربية والأشغال والتخطيط والإشراف والعمليات والصيانة والتنفيذ للمدارس المملوكة لوزارة التربية واستغلالها بالشكل الأمثل.
وقالت، إنه انطلاقا من سعي الوزارة لتحقيق أهداف الخطة ورؤية الأردن 2025، وأهداف التنمية المستدامة، عملنا على محورتها لتقديم خدماتنا التعليمية لأبنائنا الطلبة، عبر سعينا لتحقيق أولويات قطاع التعليم، والتي تتمثل بتنفيذ وتطوير البنية التحتية للمدارس بما يرقى للمستويات التي نطمح اليها.
وأشارت الى أن ذلك يمكننا من اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة التحديات والفجوات الحرجة، وتوجيه الموارد نحو الاحتياجات، بوضع الأولويات السنوية لبناء مدارس جديدة أو إضافات صفية أو رياض أطفال، واعتمادها بطريقة منهجية ومنظمة، تشمل جمع وتحليل المعلومات من عدة أقسام، بما في ذلك تقليل نسبة الاكتظاظ والمدارس المستأجرة ومدارس الفترتين، وإنشاء رياض أطفال.
وتعد الخطة، الأولى من نوعها لتوجيه تخصيص الموارد لمشاريع البنية التحتية التعليمية، إذ صممت لمواءمة التخطيط لمشاريع البنية التحتية للمدارس مع الاحتياجات الحقيقية، وتتضمن 219 مشروعا للبنية التحتية للمدارس، وتخدم أكثر من 100 الف طالب، ما سيسهم بالتخلص من 243 مدرسة مستأجرة.
مديرة مكتب التعليم والشباب في الوكالة مارييلا رويز رودريغيز، قالت إنه عبر تنفيذ هذه الإجراءات المتطورة، سنمهد معا الطريق لتوسيع البنية التحتية القائمة للتعليم، وبناء مدارس جديدة لتلبية الطلب المتزايد على المدارس الحكومية في الأردن.
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