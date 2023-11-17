"قطار التصعيد" الأردني يسكب "ماء الاحتلال"... ما المحطة القادمة؟

أحمد غنيم

كسر التصعيد الدبلوماسي الأردني ضد إسرائيل حواجز غير معهودة على ضوء حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد قطاع غزة، وجرائمه في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

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وأعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أمس الخميس، وقف التوقيع على اتفاقية "الطاقة مقابل المياه" في ضوء العدوان على غزة.



وكان لافتًا وصف الصفدي لاتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل العام 1994، بأنها "وثيقة على الرف يعلوها الغبار"، وهو وصف يأتي بالتوازي مع إعلان البرلمان مراجعة هذه الاتفاقية مع اتفاقيات أخرى مثل "الغاز "والطاقة مقابل المياه" التي أوقفت.



وقال الصفدي في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية: "كان هناك حوار إقليمي حول مشاريع إقليمية، اعتقد أن الحرب أثبتت عدم المضي به، وكان هناك حديث عن توقيع اتفاقية تبادل الطاقة والمياه، وكان يجب أن توقع الشهر الماضي، لكن لن نوقعها".



ولعل هذه الخطوات والتصريحات المتعاقبة والحراكات الدبلوماسية رسالة أردنية لإسرائيل بأن كل شيء تغير وتبدل، وأن المزاج العام مزاج مناوىء لكل ما تقوم به دولة الاحتلال وما يأتي منها.



ويدرك الأردن الذي يبدو أنه يغرد وحيدًا في العالم العربي، تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل محيط عربي ضعيف ينحصر دوره في "الإدانة والشجب والاستنكار" تبعات كل هذه المواقف عليه، وهو الأدرى بالمصالح والقوى والتوازنات الإقليمية والدولية.



وخلال أكثر من 40 يومًا من عمر الحرب، ترجمت التصريحات الرسمية التي وصفت ما يجري بـ"مسمياته الحقيقية" إلى إجراءات وفق الإمكانيات المتاحة، كمد المستشفى الميداني الذي استهدف الأربعاء الماضي بقصف إسرائيلي بمساعدات طارئة عبر عمليتي إنزال جويتين والإعلان صراحة عن مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وآخرها وقف التوقيع على اتفاقية "الطاقة مقابل المياه" مع إسرائيل، والتي دفعت أحد المسؤولين الإسرائيليين وهو رئيس وزراء الاحتلال السابق نفتالي بينيت إلى القول إن "الأردن سيعطش بعدها".

"مشروع الناقل الوطني"



العين ووزير الدولة الأسبق لشؤون الإعلام محمد المومني، اعتبر أن "الحرب الإسرائيلية الهمجية في غزة تلقي بظلالها على كافة أشكال العلاقة مع الأردن وهي فعليًا وعمليًا قصف مدمر لأي علاقات أردنية إسرائيلية".



ورأى المومني لـ"الغد" أن "الإجراءات الأردنية مستمرة في التصعيد لأن ما يحدث في غزة يمس مصالح الأردن ويستبيح الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".



وقال إن الأردن لا يمكنه الوقوف أمام هذه الأعمال الهمجية البربرية، متفرجًا دون القيام بإجراءات ضمن إمكانياته المتاحة.



وأشار إلى أن مشروع الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل كان أحد الخيارات المطرحة أمام الأردن ولكنه ليس الوحيد، مبينًا أن البديل لهذا المشروع هو "الناقل الوطني" وضرورة السير به.

ويهدف "الناقل الوطني" إلى تحلية مياه البحر الأحمر لتوفير نحو 300 مليون م3 من المياه العذبة إلى العاصمة عمان والمحافظات المستهدفة ضمن المشروع سنويًا.



ويعول على هذا المشروع بأن يساهم في التخفيف من أزمة المياه التي يعاني منها الأردن والمصنف ضمن أفقر الدول مائيًا في العالم.



ويعتقد المتحدث الأسبق باسم الحكومة أن كل الخيارات الدبلوماسية أمام الأردن مطروحة للتعامل مع التصعيد الإسرائيلي، مشيرًا إلى التصريح بأن "التهجير الفلسطيني من الضفة الغربية بمثابة إعلان حرب على المملكة"، كمن يرسل الدبابات والطائرات إلينا.



وكان الأردن وإسرائيل وقعا العام 2021، على اتفاقية "إعلان نوايا" برعاية أميركية إماراتية في دبي، يتم بموجبه، تصدير المملكة 600 ميغاوات من الكهرباء لإسرائيل، مقابل مياه محلاة.

"اتفاقية الغاز"



من جانبه، قال المحلل السياسي الدكتور عامر سبايلة، إن قرار وقف التوقيع على اتفاقية الطاقة مقابل الماء هو تصعيد دبلوماسي، لاحتواء الغضب الشعبي الداخلي جراء ما يحدث في غزة.



وأضاف في تصريح لـ"الغد" أن اتفاقية الطاقة مقابل الماء هي خطوة مستقبلية، ولا يعني وقف التوقيع عليها إلغاؤها، وإنما هي خيار تصعيد دبلوماسي للحكومة.



واعتبر أن الأولى قبل وقف التوقيع على هذه الاتفاقية هو إلغاء اتفاقية الغاز، موضحًا أن الجانب الإسرائيلي هو المتضرر من الاتفاقية لأنه يبيع الغاز بنصف سعره إلى الأردن، وبإمكانه بعد التحلل من الاتفاقية إعادة بيع هذه الكميات وفق السعر العالمي.



ورأى أن التصريحات الإسرائيلية لاسيما تصريحات نفتالي بينت، هي في إطار رد الفعل على الخطوة الأردنية لا أكثر ولا أقل.



ووقع الأردن العام 2016، اتفاقية للحصول على 45 مليار م3 غاز طبيعي من حقل "ليفاثيان" الإسرائيلي مقابل 15 مليار دولار على مدى 15 عامًا.



وشهدت هذه الاتفاقية معارضة شعبية ومطالبات بإلغائها منذ اليوم الأول وكان الشعار الأبرز لها "غاز العدو احتلال".



والاثنين الماضي، قرر مجلس النواب مراجعة الاتفاقيات الموقع مع إسرائيل في ضوء جرائم الاحتلال وارتكابه الإبادة الجماعية في غزة ومن بينها معاهدة السلام "وادي عربة"، اتفاقية الغاز، واتفاقية "الطاقة مقابل المياه".

"الأردن مستهدف"



واعتبر عضو لجنة فلسطين النيابية النائب محمد الظهراوي أن قرار الحكومة بوقف التوقيع على اتفاقية "الطاقة مقابل الماء" يعبر عن نبض الشارع الأردني.



وطالب الظهراوي بإلغاء الاتفاقية نهائيًا وليس وقف التوقيع عليها، مشيرًا إلى أنه طالما تم التحذير من هكذا اتفاقيات وأثرها على الأردن.



وأشار إلى أن الأردن مستهدف وليس غزة أو فلسطين وحدهما من قبل العدو الإسرائيلي.



وحول قرار مجلس النواب مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل بما فيها "وادي عربة" و"الغاز"، أكد الظهراوي أنه سيتم مواصلة الضغط النيابي والشعبي من أجل إلغائهما.



ويبقى السؤال هل يتوقف التصعيد الدبلوماسي الأردني عند هذا الحد أم أن هنالك مزيدًا يمكن أن يفاجىء الاحتلال بالمحطات القادمة في قادم الأيام؟.