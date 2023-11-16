الخميس 16 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"قلق أميركي" جراء إصابة فريق طبي أردني بغزة

أحد كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة
أحد كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة
أعرب مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، اليوم الخميس، عن شعور واشنطن "بقلق بالغ" إزاء إصابة فريق طبي أردني في هجوم على مستشفاهم الميداني في غزة.اضافة اعلان

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أمس الأربعاء، إن سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة جرحوا على مدخل قسم الطوارئ في المستشفى، خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا أصيبوا خلال قصف إسرائيلي ونقلوا إليها.

وقال الناطق الرسمي إن إصابات أعضاء الطاقم بين طفيفة ومستقرة، ويقدم زملاؤهم العناية اللازمة لهم ولعدد من الأشقاء الفلسطينيين.

وأشار إلى أن القوات المسلحة بدأت تحقيقاً رسمياً للوقوف على تفاصيل ما حدث، وتؤكّد مسؤولية "إسرائيل" في توفير الحماية اللازمة للمستشفى وكوادره.

وأضاف الناطق الرسمي أنه تنفيذاً لتوجيهات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة سيستمر المستشفى بأداء واجبه الإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين.
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