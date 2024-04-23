الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كتلة جافة وحارة تؤثر على المملكة اليوم وحتى الجمعة

عمان
عمان

تتأثر المملكة اليوم الثلاثاء، بكتلة هوائية جافة وحارة نسبياً،و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتزيد الحرارة عن معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 7-8 درجات مئوية، ويكون الطقس دافئًا في المرتفعات الجبلية العالية، وحارا نسبياً الى حار في باقي مناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، توالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم غدٍ الأربعاء، ليصبح الطقس جافاً وحاراً في معظم المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


اما الخميس، يزداد تأثير الكتلة الهوائية الجافة والحارة نسبيا المؤثرة على المملكة،و يتوقع ان تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 10-12 درجات مئوية، ويكون طقس جافًا وحارا نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، وحارًا في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


ويتراجع الجمعة، تأثير الكتلة الهوائية الحارة نسبيا على المملكة قليلاً، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئًا في أغلب المناطق، وحارًا نسبياً الى حارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غريبة معتدلة السرعة تنشط احياناً.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 19 درجات مئوية، وفي غرب عمان 30 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 17 وفي مرتفعات الشراة 29 - 16, وفي مناطق البادية 35 - 19 وفي مناطق السهول 32 - 19, وفي الأغوار الشمالية 36 - 21, وفي الأغوار الجنوبية 38 - 25، وفي البحر الميت 38 - 24، وفي خليج العقبة 39 - 26 درجة مئوية.-(بترا)


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