الأربعاء 12 تموز 2023
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كتلة حارة وجافة تشهدها المملكة.. و"الأمن العام" تحذر

طقس حار
طقس حار
 تتأثر المملكة اليوم بموجة حارة نتيجة اندفاع كتلة هوائية حارة وجافة إلى المملكة مصدرها شبه الجزيرة العربية، لذا يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، لتصبح الأجواء حارة في معظم المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.اضافة اعلان
وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، تبقى المملكة غدا الخميس والجمعة، تحت تأثير الموجة الحارة، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها، وتسود أجواء حارة في معظم المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
إلى ذلك دعت مديرية الأمن العام إلى ضرورة انتهاج السلوك القويم خلال موجة الحر، وضرورة التقيد بالنصائح والإرشادات لتفادي وقوع حوادث ضربات الشمس والإجهاد الحراري.
ونصحت بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في أوقات الظهيرة وفي المناطق الصحراوية وفي العقبة والأغوار، والحفاظ على شرب كميات مناسبة من السوائل، خاصة الماء، وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة وأغطية الرأس الواقية، وأخذ قسط من الراحة عند ساعات الظهيرة، خصوصاً الأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة.
كما دعت المديرية إلى مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم باللعب تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، وعدم ترك الأطفال وحدهم في المركبات، وعدم ترك المعقمات والعطور وما شابهها من المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.
وأشارت إلى أهمية عدم تحميل الأباريز الكهربائية أكثر من طاقتها بتشغيل مكيفات الهواء والمراوح وغيرها على مصدر تيار كهربائي واحد، والابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي تكون مرتعاً للزواحف، كالعقارب والأفاعي، مع عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.-(بترا)
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