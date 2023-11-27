كتلة هوائية باردة تؤثر على المملكة اليوم

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تتأثر المملكة اليوم الاثنين، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة تمتد تدريجيا إلى أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، قد تكون الأمطار غزيرة أحيانا في أجزاء من شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، ومع ساعات الليل المتأخرة يتوقع أن تضعف فرصة الهطول وتخف سرعة الرياح، فيما تكون الأجواء لطيفة الحرارة نهارا في خليج العقبة، وباردة نسبيا ليلا، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية، من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، واحتمال تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة في شمالي المملكة، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية والسهول.وتكون الأجواء الثلاثاء غائمة جزئيا وباردة في معظم المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الغربية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول إلى جنوبية غربية.أما يوم الأربعاء، فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في معظم المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.وتبقى الأجواء يوم الخميس باردة نسبيا في معظم المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 13 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 9 - 5 وفي مرتفعات الشراة 10 - 6، وفي مناطق البادية 17 - 6، وفي مناطق السهول 14 - 8، وفي الأغوار الشمالية 23 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 14، وفي البحر الميت 24 - 15، وفي خليج العقبة 25 - 17 درجة مئوية.- (بترا)