كتلة هوائية باردة ورطبة تؤثر على المملكة مساء اليوم

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يطرأ اليوم الأربعاء، انخفاض على درجات الحرارة لتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات الظهيرة تؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة ليلًا، تدريجيا بكتلة هوائية باردة ورطبة في مقدمة منخفض جوي، لذا تتحول الأجواء إلى باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، ومن المتوقع هطول زخات خفيفة إلى متوسطة من المطر في شمال المملكة تمتد تدريجيا في ساعات متأخرة من الليل إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.وتحذر "الأرصاد" في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، ومن خطر الإنزلاق في ساعات الليل على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض.وتوالي درجات الحرارة انخفاضها يوم غدٍ الخميس، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، قد تكون لفترة قصيرة غزيرة أحيانا، بينما يحتمل أن تشهد أجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية زخات خفيفة من المطر، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة تؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية.كما وتبقى الأجواء الجمعة باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، قد تكون في ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة ولفترة قصيرة غزيرة أحيانا، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق البادية، ومع ساعات المساء تضعف فرصة هطول المطر تدريجيا، وتتناقص الغيوم، وتخف سرعة الرياح لتتحول إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة، كما يتوقع في ساعات الليل تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.وترتفع درجات الحرارة السبت، لتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 16 - 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 4، وفي مرتفعات الشراة 12 - 3، وفي مناطق البادية 19 - 5، وفي مناطق السهول 15 - 5، وفي الأغوار الشمالية 21 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 23 - 11، وفي البحر الميت 22 - 12، وفي خليج العقبة 24 - 13 درجة مئوية.- (بترا)