 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كتلة هوائية جافة وحارة تؤثر على المملكة اليوم

طقس حار - (تعبيرية)
طقس حار - (تعبيرية)

تتأثر المملكة اليوم الأحد، تدريجيا بموجه هوائية حارة وجافة مرافقة لمنخفض سطحي حراري حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، ومغبرا أحيانا مع ساعات المساء خصوصا في مناطق البادية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة في أوقات الذروة (وقت الظهيرة) خصوصا في البادية والاغوار والعقبة، ومن اشعال النيران في الاماكن الحرجية، ومن ترك الاطفال في المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.


كما ويطرأ يوم غدٍ الاثنين، ارتفاع آخر وملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام بنحو(8-9) درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا وجافًا في مختلف المناطق، ومغبرًا ولاسيما في مناطق البادية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


اما الثلاثاء، يكون الطقس حارًا وجافًا في جميع مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


ويكون الطقس الأربعاء، حارا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارًا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 35 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 19 وفي مرتفعات الشراة 33 - 18, وفي مناطق البادية 38 - 21 وفي مناطق السهول 35 - 22, وفي الأغوار الشمالية 40 - 25, وفي الأغوار الجنوبية 42 - 27، وفي البحر الميت وخليج العقبة 41 - 27 درجة مئوية.- (بترا)


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