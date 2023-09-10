الأحد 10 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

كتلة هوائية رطبة تؤثر على المملكة اليوم وغدا

عمان
عمان
يطرأ اليوم الأحد، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 3-4 درجات، لتصبح الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الاثنين، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تثير الغبار في بعض المناطق.
ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
ويطرأ الأربعاء، انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها العامة بقليل، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 14 وفي مرتفعات الشراة 26 - 13، وفي مناطق البادية 35 - 17، وفي مناطق السهول 29 - 18، وفي الأغوار الشمالية 37 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 25، وفي البحر الميت 38 - 24، وفي خليج العقبة 39 - 25 درجة مئوية.- (بترا)
الصفدي: العدوان الإسرائيلي على جنين سيفجر دوامات واسعة من العنف

الصفدي: توجيهات ملكية للوقوف مع المغرب بكل الإمكانيات 09 أيلول 2023

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

الخارجية تهيب بالأردنيين في المغرب ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر 09 أيلول 2023

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة - (أرشيفية)

960 خدمة مؤتمتة للنصف الأول من العام الحالي 09 أيلول 2023

زلزال-750x430

مرصد الزلازل الأردني يسجل زلزالا بقوة 7 درجات جنوب غرب مراكش 09 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
شخص يدخن السجائر في مكان عام - (تعبيرية)

لإنفاذ قانون الصحة العامة.. الصحة تباشر تدريب ضباط ارتباط مكافحة التدخين

منذ1 ساعة
إحدى سيارات الدفاع المدني - (أرشيفية)

تفاصيل الحوادث والمخالفات المرورية الخطرة في عطلة نهاية الأسبوع

منذ2 ساعة
جلمعة البلقاء التطبيقية - (أرشيفية)

إعلان نتائج الشامل (رابط)

منذ5 ساعة
حافلة مدرسة خاصة - (تعبيرية)

ضبط باص مدرسة منتهي الترخيص منذ 5 سنوات

منذ5 ساعة
رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز - (أرشيفية)

الفايز: العلاقات الأردنية السعودية تقوم على أسس راسخة لخدمة المصالح المشتركة

09 أيلول 2023
الاتحاد الارني لشركات التأمين

ممثلو العمال و"التأمينات الصحية" ينسحبون من لجنة الأجور ويحملون نقابة الأطباء المسؤولية

09 أيلول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لا استردوا فلسطين ولا عاشوا في دولهم

ماهر أبو طير |اليوم

"وطنيتان"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

قضايا مزمنة في الاقتصاد

سلامة الدرعاوي |اليوم

مثلثات تنموية في العقبة

نضال المجالي |اليوم

الطاقة مفتاح الاقتصاد

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
1694254050551324500

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (1 - 2)

ترجمات | منذ19 ساعة
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

ماذا ستستفيد الهند من ارتياد القمر؟

ترجمات |08 أيلول 2023
نقل جثامين الضحايا من موقع تحطم الطائرة التي أقلت قادة "فاغنر" في روسيا - (أرشيفية)

رأس مجموعة "فاغنر" يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف

ترجمات |06 أيلول 2023
الجنرالان الأميركي مارتن ديمبسي والإسرائيلي بيني غانتس يترجلان من طائرة بلاك هوك إسرائيلية أميركية الصنع، 2012 – (المصدر)‏

الجدل الجديد حول المساعدات الأميركية لإسرائيل

ترجمات |06 أيلول 2023
تعبيرية، غولدن كوزموس – (المصدر)

نهاية عصر البشر

ترجمات |05 أيلول 2023
 