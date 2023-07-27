كليفرلي في عمان.. 100 عام من العلاقات الأردنية البريطانية المتميزة

إيمان الفارس

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جاءت زيارة وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إلى الأردن أمس في إطار جولة إقليمية تشمل منطقة الخليج والأردن، وتظهر هذه الزيارة قوة العلاقات الثنائية وطبيعتها المميَّزة، وهو ما يعزز هذه الشراكة الاستراتيجية بين عمان ولندن التي تستند إلى ما يزيد على 100 عام من الصداقة.وركزت الزيارة على تطوير التعاون البريطاني الأردني حول الأولويات المشتركة، بما في ذلك التحديات الإقليمية والدولية الرئيسية، والتعاون الاقتصادي والمساعدات الإنسانية.وإضافة للقائه بجلالة الملك عبد الله الثاني واجتماعه مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين أيمن الصفدي، اجتمع الوزير البريطاني أيضا مع المديريْن القُطرييْن لمفوضية شؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، للتأكيد على التزام المملكة المتحدة بدعم استضافة الأردن السخية للاجئين، واستعراض الجهود المبذولة لإيجاد حلول أكثر استدامة.وأعلن كيفرلي عن تقديم مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني إضافي على مدى 3 سنوات ابتداء من العام المقبل لتقديم مساعدة نقدية للاجئين الأشد عَوَزاً لتغطية احتياجاتهم الغذائية والمعيشية الأساسية.كذلك اجتمع مع وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، بحضور ممثلين عن المجتمع المدني ومنظمات حقوق المرأة، لإطلاق شراكة جديدة للمجتمع المدني حول المرأة والسلام والأمن.وركّز كليفرلي على استراتيجية المملكة المتحدة الدولية للنساء والفتيات، وأهمية إشراكهنّ من أجل ازدهار وأمن الأردن .وأعلن عن تقديم نحو 1.5 مليون جنيه إسترليني لدعم منظمات المجتمع المدني الأردنية المسؤولة عن خطة العمل الوطنية الثانية للمرأة والسلام والأمن في الأردن، والتي تشمل تقديم منح لدعم بناء القدرات والتحالفات من أجل تمكين النساء والفتيات.والتقى الوزير كليفرلي أيضا بنساء أردنيات ولاجئات استفدن من تدخلات المملكة المتحدة بشأن الإدماج وتنمية المهارات، وهي تدخلات مقدمة من خلال مؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتركز على مهارات البيع بالتجزئة والضيافة والسياحة. بعض هؤلاء النساء حصل على وظائف في القطاع الخاص بعد استكمال تدريبهن، بينما عمدت أخريات إلى تأسيس أو تنمية أعمالهنّ التجارية المدارة من منازلهن.كما التقى كليفرلي بمستفيدين من دعم المملكة المتحدة لمشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف التابع للحكومة الأردنية ويدعمه البنك الدولي، بالإضافة إلى لقائه بمنظمات وشركات ملتزمة بالتمكين الاقتصادي وإدماج الفئات المهمشة في المجتمع.قال كليفرلي: “سعدت بالعودة بزيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وهذه المرة بصفتي وزيراً للخارجية البريطانية. لقد استمتعت بمناقشة سبل تنمية شراكتنا الديناميكية، حيث نعمل معاً بمجال قضايا مثل استقرار المنطقة والتنمية الاقتصادية.وأضاف: “لقد أظهر الأردن كرما مشهودا بترحيبه باللاجئين من أنحاء المنطقة، وتظل المملكة المتحدة ملتزمة بمساعدة اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في الأردن. وسوف نقدم 30 مليون جنيه إسترليني من المساعدة النقدية ابتداء من العام القادم على مدى ثلاث سنوات في سعينا للمساهمة في تأمين مستقبل أفضل لمن هم في أشد حاجة للمساعدة.”