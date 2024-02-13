الثلاثاء 13 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كمين محكم يوقع بقائمين على ترويج منشطات جنسية مزورة

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أدوية

ضمن عملية رقابية نوعية، ضبطت مرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة - قسم الرقابة البيئية وبالتعاون مع كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء كمية كبيرة من المنشطات الجنسية المزورة والمهربة ومجهولة المصدر وغير المسجلة أصوليًا لدى المؤسسة.اضافة اعلان

وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، أن كمينا محكما أوقع بالقائمين على تسويق وترويج المنشطات إلكترونيًا  عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن المنشطات تحمل أسماء تجارية متنوعة وبتراكيز مختلفة وجميعها غير مسجلة أصوليا لدى المؤسسة وغير مجازة التداول وعليه فإنها غير آمنة للاستهلاك .

وأضاف، أنه تمت مصادرة المنشطات والتحفظ عليها تمهيدا لإتلافها حسب الأصول والحيلولة دون وصولها للمواطنين ومباشرة إجراءات تحويل الصفحة الإلكترونية المروجة للمنشطات  إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية- إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام وتحويل أصحاب العلاقة للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، مشددا على استمرار هذه العمليات الرقابية النوعية واتخاذ أشد الإجراءات بحق المخالفين.

وتدعو المؤسسة إلى شراء الأدوية من الأماكن الموثوقة المخصصة لبيعها مثل الصيدليات والمستشفيات كونها تخضع لإشراف ورقابة دورية من قبل مفتشي المؤسسة وتهيب بالأخوة المواطنون بالتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم: (0795632000)
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