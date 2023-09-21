الخميس 21 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

كيف تتصرف عند حدوث الفيضانات؟

سيول - (أرشيفية)
سيول - (أرشيفية)
نشر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات التعليمات اللازمة للمواطنين في حال حدوث الفيضانات.

يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب الموسم المطري في الأردن والذي يبدأ مناخيًا في شهر تشرين الأول/ أكتوبر ويستمر حتى شهر أيار/ مايو.اضافة اعلان

وبحسب المركز، تحدث السيول في المناطق المنخفضة بالمملكة، وذلك بعد تأثرها بهطول مطري غزير خلال مدة زمنية قصيرة.

وبين أن ذلك يؤدي إلى تجمع كميات كبيرة من المياه وتدفقها طبيعيًا باتجاه المناطق الأكثر انخفاضًا، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث سيول وتجمع لهذه المياه المحملة بمواد قد تتسبب بانسداد مزاريب التصريف.

ودعا المركز القاطنين في المناطق المنخفضة إلى اتباع جملة من التعليمات لحماية أنفسهم من خطر الفيضانات.

وتاليا تعليمات محاصرة المياه والسيول:

- متابعة التحذيرات عبر وسائل الإعلام المختلفة حول هطول الأمطار أو وجود سيول والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة حول الحالة الجوية السائدة.

- الابتعاد عن المناطق الأكثر عرضة لخطر السيول.

- استخدام مواد مانعة لتسرب المياه في الطوابق السفلية (الأكياس الرملية والطوب).

- تبليغ الأجهزة المختصة عن أي انسداد في أماكن تصريف المياه (على رقم الطوارئ الموحد 911).

- إزالة الأجسام القابلة للانجراف والتي قد تعيق التصريف.

- إبعاد المركبات عن الكراجات المنخفصة أو مجاري السيول.

- التأكد من إمكانية الوصول بطريقة آمنة إلى أماكن فصل التيار الكهربائي والغاز لإغلاقها في حال الحاجة لذلك.

- الانتباه لعدم ملامسة مصادر الكهرباء المبللة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
77777777

الحبس 3 سنوات لبائع ألبسة مارس البلطجة على عامل وافد

منذ1 ساعة
640-2

402 مستثمر أجنبي حصلوا على الجنسية الأردنية

منذ2 ساعة
إطلاق برنامج "التعليم من أجل النجاح" لتدريب المعلمين للعام 2023/ 2024

التربية: اللغة الإنجليزية تحظى بتقدير كبير في النظام التعليمي الأردني

منذ3 ساعة
الملك يتوجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الملك يعود إلى أرض الوطن

منذ7 ساعة
فصل الخريف - (تعبيرية)

طقس خريفي معتدل بالمرتفعات والسهول وحار في بقية المناطق

منذ8 ساعة
WhatsApp Image 2023-09-20 at 5.24.04 PM

نشاط مشترك يجمع العربية لحماية الطبيعة مع مؤسسة الحسين للسرطان

منذ23 ساعة
افكار و مواقف

رحل المغني وتظل الأغاني..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

أعداد المدارس الخاصة بلا توازن!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تنافسية قطاع الاتصالات في خطر

سلامة الدرعاوي |اليوم

أعراف سياسية

سميح المعايطة |اليوم

منازلة الوعي الراهن

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات |18 أيلول 2023
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
 