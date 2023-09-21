كيف تتصرف عند حدوث الفيضانات؟

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نشر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات التعليمات اللازمة للمواطنين في حال حدوث الفيضانات.يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب الموسم المطري في الأردن والذي يبدأ مناخيًا في شهر تشرين الأول/ أكتوبر ويستمر حتى شهر أيار/ مايو.وبحسب المركز، تحدث السيول في المناطق المنخفضة بالمملكة، وذلك بعد تأثرها بهطول مطري غزير خلال مدة زمنية قصيرة.وبين أن ذلك يؤدي إلى تجمع كميات كبيرة من المياه وتدفقها طبيعيًا باتجاه المناطق الأكثر انخفاضًا، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث سيول وتجمع لهذه المياه المحملة بمواد قد تتسبب بانسداد مزاريب التصريف.ودعا المركز القاطنين في المناطق المنخفضة إلى اتباع جملة من التعليمات لحماية أنفسهم من خطر الفيضانات.وتاليا تعليمات محاصرة المياه والسيول:- متابعة التحذيرات عبر وسائل الإعلام المختلفة حول هطول الأمطار أو وجود سيول والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة حول الحالة الجوية السائدة.- الابتعاد عن المناطق الأكثر عرضة لخطر السيول.- استخدام مواد مانعة لتسرب المياه في الطوابق السفلية (الأكياس الرملية والطوب).- تبليغ الأجهزة المختصة عن أي انسداد في أماكن تصريف المياه (على رقم الطوارئ الموحد 911).- إزالة الأجسام القابلة للانجراف والتي قد تعيق التصريف.- إبعاد المركبات عن الكراجات المنخفصة أو مجاري السيول.- التأكد من إمكانية الوصول بطريقة آمنة إلى أماكن فصل التيار الكهربائي والغاز لإغلاقها في حال الحاجة لذلك.- الانتباه لعدم ملامسة مصادر الكهرباء المبللة.