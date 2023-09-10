الأحد 10 أيلول 2023
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لإنفاذ قانون الصحة العامة.. الصحة تباشر تدريب ضباط ارتباط مكافحة التدخين

شخص يدخن السجائر في مكان عام - (تعبيرية)
شخص يدخن السجائر في مكان عام - (تعبيرية)
بدأت وزارة الصحة تنفيذ ورشات تدريبية لبناء قدرات ضباط ارتباط مكافحة التدخين بالتعاون مع الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية "امفنت"، وذلك بالتزامن مع تطوير الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة التبغ، والتي تعمل الوزارة على إنجازها استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تدعو لاتخاذ كافة التدابير الهادفة لمكافحة التدخين وإنفاذ قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته.اضافة اعلان

ونفذت الوزارة أولى سلسلة هذه الورشات بمشاركة نحو 50 ضابط ارتباط لمكافحة التدخين يعملون في مديريات الصحة بمحافظتي العاصمة والزرقاء.

وتم خلال الورشة توضيح الإجراءات المطلوبة من هؤلاء الضباط والمتعلقة بشكل مباشر بإنفاذ قانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008 وتعديلاته، وتحديداً فيما يتعلق بحظر التدخين في الأماكن العامة.

كما تم إطلاعهم على إجراءات التفتيش على المخالفات التي تتعلق بالتدخين في الأماكن العامة، والتي سيقومون بتطبيقها بعد إعطائهم صفة الضابطة العدلية، إضافة إلى تعريفهم بإجراءات التفتيش على الأماكن التي تستقبل من هم دون سن الثامنة عشرة، بهدف الحفاظ على صحة اليافعين من أضرار التدخين ومنتجات التبغ على اختلاف أنواعها.

وستستهدف سلسلة الورشات التدريبية ضباط ارتباط التدخين من مديريات الصحة والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، وضباط الارتباط من الوزارات الشريكة في إطار تعاون وزارة الصحة مع المؤسسات الحكومية كافة، لتوحيد الجهود الوطنية لمكافحة التدخين، وتزامناً مع تحضير وزارة الصحة لنشر الوعي الصحي المجتمعي حول أضرار التدخين من خلال تنفيذ الحملات الإعلامية الوطنية الهادفة لتوعية المواطنين بهذه الأضرار وبالأنظمة والتعليمات لإنفاذ بنود قانون الصحة العامة.
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