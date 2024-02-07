الأربعاء 07 شباط 2024
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لجان خدمات المخيمات تستذكر يوم الوفاء والبيعة

25 ربيعا أردنيا.. سنوات من التواصل والتشارك مع جلالة الملك عبدالله الثاني اختزلت معاني الأخوة والأبوة
25 ربيعا أردنيا.. سنوات من التواصل والتشارك مع جلالة الملك عبدالله الثاني اختزلت معاني الأخوة والأبوة
أصدرت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني في مخيمات المملكة الثلاثة عشر بيانا تستذكر فيه يوم الوفاء والبيعة الذي يصادف السابع من شباط/ فبراير عام 1999.اضافة اعلان

وجاء في البيان أن هذا اليوم سيبقى محفورا في ذاكرة الأردنيين جميعا، يوم ودعوا جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال- طيب الله ثراه- وبايعوا في هذا اليوم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

وأضاف البيان "وبهذه المناسبة...فإننا نستذكر بكل فخر مسيرة بناء الأردن الحديث، في عهد المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال -طيب الله ثراه - ونمضي قدما بكل عزيمة واقتدار، في ظل قائد مسيرة التحديث والتقدم والإنجاز ومعززها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه".

وتابع "مسيرة جلالة الملك الباني التي امتدت لما يقارب نصف قرن، تحققت فيها الإنجازات، وتجسدت فيها المواقف الوطنية والقومية الشجاعة والتي جعلت من الأردن رمزا للصمود والأمن والأمان وتزداد العزيمة والصلابة يوم بايع الأردنيون جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين لمواصلة مسيرة التحديث التي يقودها جلالته".

كما جاء في البيان "في هذا اليوم نجدد ولاءنا وانتماءنا لجلالة الملك مؤكدين على وقوفنا خلف القيادة الهاشمية الحكيمة التي تساند الشعب الفلسطيني وتطالب بحقوقه المشروعة في كل المحافل وتأكيدها على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين بالإضافة إلى مواصلة الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف والقيام بالدور التاريخي والديني في رعاية هذه المقدسات انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها".

وأضاف البيان "نثمن عاليا جهود جلالة الملك في العمل باتجاه وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وحماية المدنيين وضمان دخول المساعدات الإنسانية إليها، وحشد الدول المانحة للأونروا بإعادة النظر بقرارها وقف تمويل الأونروا".
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