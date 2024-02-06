الثلاثاء 06 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لجنة المعايير في الميثاق تعتمد اسس الترشح للانتخابات

حزب الميثاق
حزب الميثاق الوطني

اعتمدت اللجنة العليا لمعايير الترشح للانتخابات النيابية في حزب الميثاق الوطني برئاسة رئيس المجلس الاستشاري مازن القاضي اسس ومعايير واضحة لإختيار مرشحي الحزب لخوض الانتخابات النيابية المقبلة على القائمة الحزبية الوطنية، أو القوائم المحلية على مستوى الدوائر الانتخابية في كافة محافظات المملكة.اضافة اعلان

                      
 وأعتمدت اللجنة في الميثاق الوطني الوزن الانتخابي بحيث يكون للمرشح او المرشحة قاعدة انتخابية وتصويتية في دائرته أو في أكثر من دائرة انتخابية معززًا ذلك بتقديرات إحصائية، بالاضافة اذا ما كان للمرشح خبرات وتجارب انتخابية سابقة بما فيها الجامعية، والنقابية، والأندية والجمعيات الثقافية والرياضية والاجتماعية، واللامركزية والبلدية والنيابية.


هذا ونصت الأسس ايضا على أن يكون المرشح/ المرشحة ذات حضور سياسي، واجتماعي، وعلمي، وثقافي، واقتصادي، إضافة إلى القدرة على تبني وحمل فلسفة ورؤية ورسالة وقيم ومبادئ وغايات وأهداف حزب الميثاق الوطني وسياساته الواضحة.


وحددت اللجنة ضمن الأسس والمعايير التي تم اعتمادها أن تتوفر بالمرشح/ المرشحة المهارات والكفايات اللازمة للقيام بالمهام الحزبية والبرلمانية، والرغبة الحقيقية للعمل العام والقدرة على التفرغ للعمل الحزبي والبرلماني.

                      
وهدف حزب الميثاق الوطني من خلال تشكيل لجنة معايير واسس الترشح للانتخابات القادمة واعتماد اسسها الى مأسسة عملية الترشح للانتخاب واعطاء دور فاعل لكل عضو في الحزب يقدم نفسه وتنطبق عليه الشروط بكل شفافية وحياد بما يحقق المصلحة العامة للحزب.
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