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الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023
2:01 م
لجنة فلسطين في مجلس النواب تعلن بقاءها في حال انعقاد دائم
لجنة فلسطين النيابية - (أرشيفية)
أعلنت لجنة فلسطين النيابية، اليوم الأربعاء، بقاءها في حال انعقاد دائم وإصدار بيان يومي لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
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