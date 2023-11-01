الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لجنة فلسطين في مجلس النواب تعلن بقاءها في حال انعقاد دائم

لجنة فلسطين النيابية - (أرشيفية)
لجنة فلسطين النيابية - (أرشيفية)
أعلنت لجنة فلسطين النيابية، اليوم الأربعاء، بقاءها في حال انعقاد دائم وإصدار بيان يومي لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان
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